Google запустила в своем сервисе «Фото» новую функцию, которая уже доступна на смартфонах Pixel. Об этом сообщает зарубежный сайт Android Police.
Речь идет о функции «Личная папка», которая была анонсирована еще в начале осени вместе с презентацией Android 12. Суть этого нововведения в следующем: пользователь может включить отдельную папку и защитить ее своим паролем или биометрией. После этого можно переместить в нее фотографии и видеоролики, которые владелец устройства хотел бы скрыть от посторонних глаз. В результате получается своего рода сейф, который надежно защищает содержащиеся в нем личные медиафайлы — это очень удобно для хранения сугубо личных фото и видео.
Помимо того, что посторонний человек не может заглянуть в «Личную папку», система защищает ее от копирования или перемещения на другое устройство или на компьютер по кабелю или беспроводной сети.
Чтобы найти «Личную папку», откройте приложение «Google Фото», нажмите на кнопку «Библиотека», а потом «Инструменты». Там вы увидите подсказку о том, что эта функция теперь доступна для использования. В дальнейшем «Личную папку» можно будет найти в разделе «Управление библиотекой». Согласно источнику, новая фишка доступна только в версии «Google Фото» для Android.
К слову, «Медиатека» от Apple тоже позволяет скрыть личные фотографии и видео из общей ленты в отдельную папку. Однако особо защитить ее никак не получится: блокировка паролем или биометрией недоступна, а саму папку можно просто скрыть из общего списка специальным переключателем.
Ранее мы рассказали о новой функции в «Клавиатуре Google», а также в приложении Google для iOS. Кроме того, специалисты по кибербезопасности нашли в Google Play Store приложение для QR-кодов, которое очень хитро ворует деньги и пароли у владельцев смартфонов.
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Действительно причём тут iPhone ?!
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