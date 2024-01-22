В iFixit анодировали iPhone 15 Pro, как будто он алюминиевый. Получилось красочно

Фото: Apple



Команда iFixit провела эксперимент с титановой рамкой iPhone. О нем рассказали в Phone Arena.



Согласно источнику, эксперты решили попробовать анодировать титан на новом iPhone 15 Pro. Как известно, Apple сама использует анодирование для того, чтобы окрашивать алюминиевые корпуса iPhone, iPad и Mac в разные цвета. Реакция титана на данный процесс оказалась любопытной.







В процессе анодирования на поверхности металла появляется слой диоксида титана, а он может приобрести целый спектр разных цветов. Команда iFixit воспользовалась этим и получила очень веселую расцветку:





Фото: iFixit





Фото: iFixit





Фото: iFixit





Фото: iFixit



Источник отмечает, что в домашних условиях повторять процесс анодирования нежелательно. Он предполагает использования кислоты, которая опасна для кожи и дыхательных путей. В процессе анодирования на поверхности металла появляется слой диоксида титана, а он может приобрести целый спектр разных цветов. Команда iFixit воспользовалась этим и получила очень веселую расцветку:Источник отмечает, что в домашних условиях повторять процесс анодирования нежелательно. Он предполагает использования кислоты, которая опасна для кожи и дыхательных путей.