В iFixit анодировали iPhone 15 Pro, как будто он алюминиевый. Получилось красочно

Олег

iPhone 15 Pro

Фото: Apple

Команда iFixit провела эксперимент с титановой рамкой iPhone. О нем рассказали в Phone Arena.

Согласно источнику, эксперты решили попробовать анодировать титан на новом iPhone 15 Pro. Как известно, Apple сама использует анодирование для того, чтобы окрашивать алюминиевые корпуса iPhone, iPad и Mac в разные цвета. Реакция титана на данный процесс оказалась любопытной.

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В процессе анодирования на поверхности металла появляется слой диоксида титана, а он может приобрести целый спектр разных цветов. Команда iFixit воспользовалась этим и получила очень веселую расцветку:

iPhone 15 Pro
Фото: iFixit

Фото: iFixit
Фото: iFixit

Фото: iFixit
Фото: iFixit

Фото: iFixit
Фото: iFixit

Источник отмечает, что в домашних условиях повторять процесс анодирования нежелательно. Он предполагает использования кислоты, которая опасна для кожи и дыхательных путей. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+2781
tellurian
В последнее время, при перелистывании разделов зависает приложение iGuides . Есть у кого такое?
Сегодня в 18:21
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S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R.
Гарантия сохранилась?! 😁😁😁
час назад в 20:00
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