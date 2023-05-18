В iOS 17 можно будет создать цифровую копию своего голоса. Для чего это нужно?

Фархад
iOS 17

На этой неделе Apple анонсировала ряд новых функций для iPhone, iPad и Mac, которые появятся позже в этом году с релизом iOS 17 и macOS 14. Все они предназначены для людей с ограниченными возможностями. Самая интересная — Personal Voice позволит клонировать свой голос для озвучки текста. 

В своём пресс-релизе Apple рассказала, что функция Personal Voice предназначена для людей, которые рискуют потерять способность говорить на фоне серьёзных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС). Нововведение позволит создать копию голоса пользователя для общения с семьёй, друзьями и другими людьми.

Пользователи iPhone, iPad или новых Mac с чипами M-серии смогут создать дубликат своего голоса, прочитав вслух рандомный набор фраз в специальном приложении. Гаджет будет записывать голос на протяжении 15 минут, после чего составит его цифровую копию, используя машинное обучение. Её можно будет использовать для чтения введённого текста даже при звонках. Стоит отметить, что первоначально эта функция будет доступна только на английском языке.

Ожидается, что Personal Voice станет доступна пользователям совместимых моделей iPhone этой осенью с релизом iOS 17. О других новых функциях в будущих операционных системах Apple мы рассказывали тут.
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Источник:
MacRumors
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