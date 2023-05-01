Так могут выглядеть обновлённые приложения в iOS 17

Рендер: Analyst941
В преддверии скорого анонса iOS 17 в сеть слили несколько изображений, демонстрирующих основные изменения в системных приложениях iPhone.
Инсайдер под ником Analyst941, раскрывший подробности о Dynamic Island до выхода iPhone 14 Pro, раскрыл некоторые интересные особенности iOS 17 в твиттере. Автор утверждает, что лично видел iOS 17 и попытался визуализировать редизайн базовых приложений.
Судя по всему, новое приложение Wallet получит более удобный интерфейс с разделением карт на банковские и скидочные, а также отдельные вкладки для перевода денег, хранения цифровых ключей, документов и отслеживания заказов. Часть этих функций пока работает только в США, но, вероятно, в будущем Apple расширит географию их охвата.
Рендер: Analyst941
Второе приложение, которое получит масштабный апдейт — Здоровье. В нём появится новый интерфейс вкладки Избранное с квадратными карточками, напоминающими виджеты. Сейчас это меню представлено в виде длинного списка.
Рендер: Analyst941
Кроме того, Apple планирует изменить процесс настройки обоев на iPhone следующим образом:
- Все созданные экраны будут отображаться в виде сетки 3х3;
- Можно будет удалить сразу несколько экранов, а не по одному;
- Порядок обоев для динамической смены можно будет также изменить перетаскиванием;
- Появится возможность делиться созданными рабочими столами с другими пользователями iOS 17.
Ожидается, что Apple официально представит iOS 17 и расскажет обо всех нововведениях на конференции WWDC уже 5 июня.
Ранее также стало известно о ключевых изменения в iPadOS 17, а также о крупном обновлении watchOS 10.