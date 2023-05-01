Так могут выглядеть обновлённые приложения в iOS 17

Фархад

iOS 17
Рендер: Analyst941

В преддверии скорого анонса iOS 17 в сеть слили несколько изображений, демонстрирующих основные изменения в системных приложениях iPhone.

Инсайдер под ником Analyst941, раскрывший подробности о Dynamic Island до выхода iPhone 14 Pro, раскрыл некоторые интересные особенности iOS 17 в твиттере. Автор утверждает, что лично видел iOS 17 и попытался визуализировать редизайн базовых приложений.

Судя по всему, новое приложение Wallet получит более удобный интерфейс с разделением карт на банковские и скидочные, а также отдельные вкладки для перевода денег, хранения цифровых ключей, документов и отслеживания заказов. Часть этих функций пока работает только в США, но, вероятно, в будущем Apple расширит географию их охвата.

iOS 17
Рендер: Analyst941

Второе приложение, которое получит масштабный апдейт — Здоровье. В нём появится новый интерфейс вкладки Избранное с квадратными карточками, напоминающими виджеты. Сейчас это меню представлено в виде длинного списка.

iOS 17
Рендер: Analyst941

Кроме того, Apple планирует изменить процесс настройки обоев на iPhone следующим образом:
  • Все созданные экраны будут отображаться в виде сетки 3х3;
  • Можно будет удалить сразу несколько экранов, а не по одному;
  • Порядок обоев для динамической смены можно будет также изменить перетаскиванием;
  • Появится возможность делиться созданными рабочими столами с другими пользователями iOS 17.

Ожидается, что Apple официально представит iOS 17 и расскажет обо всех нововведениях на конференции WWDC уже 5 июня.

Ранее также стало известно о ключевых изменения в iPadOS 17, а также о крупном обновлении watchOS 10.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Bazily
+195
Bazily
Очень жду новое Здоровье. Редизайн давно уже напрашивался.
Сегодня в 11:02
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+2
AID_001623.c2da92f796054b12a01da43e4de61588.1420
Здоровье плиткой. Новый удобный интерфейс? Хммммм 🤔 Где то это я видел….ах да в приложении Xiaomi mi fit
час назад в 17:23
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