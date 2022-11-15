В истории покупок на Wildberries стали появляться странные товары

Пользователи Wildberries заметили странное: в истории покупок появляются товары, которые они в реальности не заказывали и не покупали. К примеру, я нашёл в своей истории два веника и банку с капсулами гриба ежовика гребенчатого.







Первым делом закрадывается мысль о том, что аккаунт был взломан, и кто-то заказал эти товары за чужой счёт (тем более, что Wildberries умеет списывать деньги даже с тех карт, которые были привязаны ранее, а затем будто бы «удалены», но в реальности остались в системе торговой площадки).



В реальности такая странность объясняется тем, что продавцы заменили одни товары другими, и именно поэтому вы можете видеть в своей истории покупок незнакомые товары, которые вы никогда не покупали. Wildberries не поощряет такое, ведь продавцы хитрят: если какой-то товар пользовался спросом, но закончился, его можно заменить другим, при этом останутся прежние оценки и отзывы, что хорошо для поиска. На Wildberries можно отсортировать товары в поиске по количеству покупок или рейтингу, и у страницы с подменным товаром есть шанс оказаться одной из первых в выдаче, что увеличивает вероятность продажи товаров, которые ещё не продавались. Если зайти на страницы подменных товаров, можно увидеть, что отзывы были оставлены совсем к другим покупкам.

