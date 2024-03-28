Похоже, мы рискуем никогда не увидеть самый прорывной iPhone в истории



Компания Apple может отказаться от выпуска складных устройств в ближайшее десятилетие. Об этом пишет MacRumors.



Ранее уже появлялась информация о примерных сроках выхода iPhone Fold — конце 2026 года. Однако позже инсайдеры сообщали о возникновении некоторых технических трудностей в разработке, и теперь проблемы подтверждены. Похоже, что Apple никак не может добиться ожидаемого качества от сгибаемых дисплеев для будущих «раскладушек»: говорят, что инженеры всеми средствами пытаются устранить складку посередине дисплея и сделать шарнир без выступов, но пока не преуспели в этом.







Ввиду этого старт iPhone Fold (или iPhone Flip) предварительно перенесен с 2026 на 2027 год. Однако аналитики, близкие к руководству Apple, опасаются, что разработка вовсе будет заморожена на неопределенный срок. Apple может отменить создание складного iPhone из-за того, что существующие технологии пока не удовлетворяют её высоким требованиям.