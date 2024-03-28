Похоже, мы рискуем никогда не увидеть самый прорывной iPhone в истории

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple может отказаться от выпуска складных устройств в ближайшее десятилетие. Об этом пишет MacRumors.

Ранее уже появлялась информация о примерных сроках выхода iPhone Fold — конце 2026 года. Однако позже инсайдеры сообщали о возникновении некоторых технических трудностей в разработке, и теперь проблемы подтверждены. Похоже, что Apple никак не может добиться ожидаемого качества от сгибаемых дисплеев для будущих «раскладушек»: говорят, что инженеры всеми средствами пытаются устранить складку посередине дисплея и сделать шарнир без выступов, но пока не преуспели в этом.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ввиду этого старт iPhone Fold (или iPhone Flip) предварительно перенесен с 2026 на 2027 год. Однако аналитики, близкие к руководству Apple, опасаются, что разработка вовсе будет заморожена на неопределенный срок. Apple может отменить создание складного iPhone из-за того, что существующие технологии пока не удовлетворяют её высоким требованиям. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple отложила выпуск самого технологичного iPhone современности
Первым складным девайсом Apple будет не iPhone и не iPad. К выходу готовится монстр, который удивит всех
Первым складным устройством Apple будет не iPhone. Угадайте, что задумал Тим Кук

Рекомендации

Рекомендации

Центробанк всерьез заинтересовался россиянами, которые покупают криптовалюту
iOS 17.2.1 ломает ключевую функцию iPhone
Дуров перестал брать деньги за Telegram Premium перед праздниками
Фанаты Chrome могут лишиться Google-аккаунта со всеми данными. Как защититься?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии