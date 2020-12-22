





В восточной части Москвы открыт новый центр государственных услуг «Мои документы». В нём работают 104 человека и два робота по имени Алекс и Даша. Они созданы российской компанией «Промобот» при участии скульптора и специалиста по 3D-моделированию из Владивостока Петра Чегодаева, ранее создавшего в Москве скульптуру амурских тигрят.Роботы Алекс и Даша могут отвечать на вопросы посетителей МФЦ и воспроизводить более шестисот вариантов мимики лица, что является самым большим в мире показателем для роботов-двойников человека. Они способны распознавать лицо и голос человека, вступать в контакт с ним, а в их диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы.На первом этапе роботы Алекс и Даша могут рассказать, какие документы нужны для получения услуг в МФЦ, как зарегистрироваться на портале mos.ru, что представляют собой проекты «Московское долголетие», «Здоровая Москва» и «Спортивные выходные». Позже будет расширен список вопросов, на которые они смогут отвечать.