На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин издал указ о нерабочих днях в период с 28 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса. Власти некоторых российских регионов запретили салонам связи работать, несмотря на распоряжение министра связи.
29 марта по требованиям властей не открылись салоны связи в Удмуртии, Иваново, Вологде, Липецке, Перми, Чебоксарах, Ставрополе, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Мурманске и Ханты-Мансийском автономном округе. В общей сложности речь идёт о сотнях салонов.
В некоторых регионах открыто всего по одной точке каждого оператора, причём там не ведутся продажи товаров, а можно лишь оплатить услуги или поменять SIM-карту. Часть регионов разрешила работу только тех салонов связи, которые обеспечивают достаточный уровень безопасности и соответствуют требованиям местных властей.
Сами операторы стараются минимизировать необходимость посещения салонов своими абонентами. Например, «МегаФон» недавно запустил продажу SIM-карт с доставкой на дом и возможностью активации в мобильном приложении после авторизации через «Госуслуги».
В России около 15 тысяч салонов связи. По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдар Муртазин, их посещаемость за последние дни упала на 80%, а выручка на 70%.
30 марта из перечня товаров первой необходимости были исключены смартфоны и компьютеры. Магазины, которые торгуют этими товарами, теперь тоже должны уйти на недельный отдых. Крупные федеральные ритейлеры обеспечивают удалённый заказ товаров с курьерской доставкой на дом.
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Может "По оценке аналитика Mobile Research Group ЭльдарА МуртазинА", неучи???