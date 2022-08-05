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В России обвалилась цена на iPhone 13 Pro

Олег

iPhone 13 Pro


В российских магазинах электроники серьезно подешевел iPhone 13 Pro. Это следует из статистики ценообразования.

Линейка iPhone 13 была представлена осенью 2021 года. На старте продаж iPhone 13 Pro стоил $999, а в России — официально 99 990 рублей. С момента релиза прошло чуть меньше года, и сейчас смартфон можно купить примерно на 25% дешевле, чем на старте.

Если открыть «Яндекс.Маркет» и ввести в поиск название модели, то, отсортировав результаты по цене, мы увидим минимальный прайс за iPhone 13 Pro — 71 800 рублей. Именно столько стоит версия на 128 Гб в графитовом цвете. Новый «небесно-голубой» можно приобрести от 72 010 рублей, а «альпийский зеленый» — от 72 400 рублей. Ближайший ценник на золотой iPhone 13 Pro — 73 990 рублей. Чтобы получить указанную цену, выбирайте вариант «Для других стран».

Стоит учитывать, что товара может не быть в наличии именно в вашем регионе, либо продавец не предоставляет доставку в него. 

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

Конечно же, речь идет о магазинах, продающих «серые» устройства — то есть эти iPhone не имеют сертификации для России и ввозились не через официальную «растаможку». При этом продукция Apple одинаково работает по всему миру, поэтому метод ввоза или приобретения не сказывается на функциональности устройства.

Любопытно, что у официальных реселлеров в РФ ценник по сравнению с осенью 2021 года даже подрос: самый дешевый iPhone 13 Pro в «Связном» стоит 119 990 рублей (против 99 990 на старте), а в DNS-SHOP эту же модель предлагают за 114 990 рублей. Объем накопителя остается тем же — 128 Гб. 

iPhone 13 Pro

DNS-SHOP

Ранее мы рассказали, что в последнее время в российских магазинах электроники наблюдается странная аномалия — цена на одну и ту же модель iPhone в разных торговых сетях может различаться чуть ли не вдвое. 

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Источник:
Яндекс.Маркет
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Комментарии

Johnny
+226
Johnny
Так ясен день, что цена упала. Не за горами выходит 14 модели и пусть нет официального ввоза, ввозить будут. Серый импорт или параллельный, но будет. А остатки, которые куплены уже не у Эппл Рус надо продавать. :)
Сегодня в 09:37
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Александр Пешкичев
+44
Александр Пешкичев
Пффф. Да да упали. У ИП Хучийзад Хагазынаебалов, вот у таких упали. А в нормальных магазинах так и остались от 100/120.
час назад в 12:58
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+8
мастурбатор_жесткий
А поставьте, Гражданская оборона — Долгая счастливая жизнь, пожалуйста!
час назад в 13:02
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