В России появились «туалетные воры» — угадайте, что они массово тащат из сортиров

Фото: Dyson



В России распространяется схема, по которой воры крадут и перепродают сушилки для рук Dyson. Об этом пишет SHOT.



Согласно источнику, с начала года произошло более 50 случаев кражи сушилок Dyson из туалетов кафе и ресторанов по всей стране. Всё дело в высокой стоимости девайсов: новая сушилка может стоить до 200 тысяч рублей. Чаще всего их тащат в фастфудах, где меньше охраны и большой поток людей. В некоторых случаях сушилки воруют целыми партиями.



Предположительно, заказчики таких махинаций — это владельцы других заведений общепита. Сушилки крадут, передают заказчикам, а те увозят их в разные регионы и устанавливают в других кафе и ресторанах.



После ухода Dyson из России в стране возник дефицит сушилок для рук: источник пишет, что их ввоз даже через третьи страны очень проблематичен, при этом спрос остается высоким. На сайтах объявлений такие подержанные девайсы продаются от 50 тысяч рублей.