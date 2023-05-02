В России появились «туалетные воры» — угадайте, что они массово тащат из сортиров

Олег

Dyson

Фото: Dyson

В России распространяется схема, по которой воры крадут и перепродают сушилки для рук Dyson. Об этом пишет SHOT.

Согласно источнику, с начала года произошло более 50 случаев кражи сушилок Dyson из туалетов кафе и ресторанов по всей стране. Всё дело в высокой стоимости девайсов: новая сушилка может стоить до 200 тысяч рублей. Чаще всего их тащат в фастфудах, где меньше охраны и большой поток людей. В некоторых случаях сушилки воруют целыми партиями.

Предположительно, заказчики таких махинаций — это владельцы других заведений общепита. Сушилки крадут, передают заказчикам, а те увозят их в разные регионы и устанавливают в других кафе и ресторанах.

После ухода Dyson из России в стране возник дефицит сушилок для рук: источник пишет, что их ввоз даже через третьи страны очень проблематичен, при этом спрос остается высоким. На сайтах объявлений такие подержанные девайсы продаются от 50 тысяч рублей. 

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Источник:
SHOT
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Комментарии

+103
amigos
Давняя схема.
Сегодня в 10:09
#
–87
876589
Надо как в Китае, за воровство отрубать кисти рук,тогда не повадно будет.
Сегодня в 10:49
#
+2
Mark Watney 876589
В Китае уже мизинец боятся потерять. А этим хоть голову отруби, адаптируются. Очень древний генетический дефект, который не может исправить даже время.
Сегодня в 11:05
#
+60
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Работал я как-то в одной конторе вблизи центрального городского рынка. Офис размещался на цокольном этаже пятиэтажки. С торца дома крыльцо-стекляшка, внутри лестница спускающаяся к дверям офиса. Внутри коридор во всю длину этажа с дверями кабинетов по обе стороны. За второй дверью от входа уборная с предбанником и двумя кабинками. Так из этих кабинок среди бела дня кто-то сперва смывные бачки свинтил, затем один унитаз. И попался директору в обнимку со вторым.
Сегодня в 12:00
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