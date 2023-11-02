В России появился новый сервис с доставкой товаров напрямую из Китая

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«Почта России» расширила возможности сервиса «Почта Global»: в нём появилась доставка товаров из китайских интернет-магазинов, в том числе тех, что не работают в России. Пользователи сервиса могут заказать вещи с Taobao, JD, Suning, Kaola, DHGate, Poizon и других площадок.



Для самостоятельного выкупа заказа нужно арендовать адрес на зарубежном складе и оплатить покупку иностранной картой. Можно воспользоваться и российской картой, но в этом случае комиссия за каждый заказ составит 10% и не менее 7 долларов США (около 640 рублей).



Общая стоимость товаров в одном заказе не может превышать 5000 юаней (примерно 62 тысячи рублей). Пересылка из Китая в Россию отправления весом около 1 кг (столько обычно весит коробка с кроссовками) обойдётся примерно в 11 долларов (почти 1 тысяча рублей), срок доставки около месяца.



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Сервис «Почта Global» начал работать в августе 2022 года. Поначалу в нём можно было заказывать товары из США, а позже были добавлены интернет-магазины Турции, Европы и ОАЭ.