В России придумали замену 4G LTE

В России планируют начать разработку коммерческой сети 6G. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на госструктуры.
Согласно источнику, российский «Сколтех» и ФГБУ НИИР (подчиняется Минфицры) запросили у государства средства на исследования в области нового стандарта связи 6G. Всего ведомтсва хотят получить для этой цели 30 млрд рублей.
Предполагается, что полностью отечественное оборудование 6G будет создано к 2025 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже поручил Минцифры обеспечить дополнительное финансирование этого проекта. При этом оборудования для 5G в России до сих пор нет, как и свободных частот, которые используются для этой сети во всем мире.
По проекту сеть 6G будет работать в частотах 95 ГГц — 3 ТГц. Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что терагерцовый диапазон пока не занял никто в мире, поэтому есть шанс получить и исследовать его первым. В перспективе вся страна может перейти с 4G на 6G.
Однако эксперт, с которым поговорил «Коммерсантъ», считает, что прежде чем начинать исследования, важно «сихнронизировать» планы со всем миром, чтобы зарубежное оборудование и электроника поддерживала будущие российские 6G-сети.
При этом мобильные операторы относятся к описанным планам скептически. Они говорят, что в текущей обстановке лучше потратить средства на поддержку существующих LTE-сетей, так как клиентам вполне достаточно и их. Операторы считают, что даже переход с 4G на 5G останется для пользователей практически незамеченным.