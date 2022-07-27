Мобильная связь 6G Россия

В России придумали замену 4G LTE

Олег

6G


В России планируют начать разработку коммерческой сети 6G. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на госструктуры. 

Согласно источнику, российский «Сколтех» и ФГБУ НИИР (подчиняется Минфицры) запросили у государства средства на исследования в области нового стандарта связи 6G. Всего ведомтсва хотят получить для этой цели 30 млрд рублей. 

Предполагается, что полностью отечественное оборудование 6G будет создано к 2025 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже поручил Минцифры обеспечить дополнительное финансирование этого проекта. При этом оборудования для 5G в России до сих пор нет, как и свободных частот, которые используются для этой сети во всем мире. 

По проекту сеть 6G будет работать в частотах 95 ГГц — 3 ТГц. Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что терагерцовый диапазон пока не занял никто в мире, поэтому есть шанс получить и исследовать его первым. В перспективе вся страна может перейти с 4G на 6G. 

Однако эксперт, с которым поговорил «Коммерсантъ», считает, что прежде чем начинать исследования, важно «сихнронизировать» планы со всем миром, чтобы зарубежное оборудование и электроника поддерживала будущие российские 6G-сети. 

При этом мобильные операторы относятся к описанным планам скептически. Они говорят, что в текущей обстановке лучше потратить средства на поддержку существующих LTE-сетей, так как клиентам вполне достаточно и их. Операторы считают, что даже переход с 4G на 5G останется для пользователей практически незамеченным. 



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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

saintmaybach
+924
saintmaybach
🤣
27 июля 2022 в 09:45
#
+142
Sprut
🤣🤣🤣🤣 щас лопну 🤣🤣🤣
27 июля 2022 в 09:46
#
tellurian
+4184
tellurian
Больше похоже на распил. В текущих условиях нужно аккуратно тратить.
27 июля 2022 в 10:01
#
fanatik911
+999
fanatik911
А это Наша 6Г сеть будет поддерживать телефоны, которые будут выпущены под настоящую 6G ?
27 июля 2022 в 12:17
#
+4376
Carter_Mayers
А устройства под этот диапазон они где думают брать? Да хоть 10G пусть назовут, если даже скорость и покрытие LTE за годы развертывания во многих регионах и местах оставляет желать лучшего.
27 июля 2022 в 13:24
#
Seagull
–642
Seagull
Сеть есть, а смартфонов ее поддерживающих нет, супер !
27 июля 2022 в 14:44
#
+124
Warpath
Ждём NashPhone, с поддержкой будущих сетей 6G
27 июля 2022 в 15:52
#
Aspard
+493
Aspard
Работать будет в радиусе 3 метра от вышки?
27 июля 2022 в 17:35
#
+314
iGra
А смартфоны с 6g будут?...
28 июля 2022 в 13:44
#
+337
NikTo
Не смешно...
Вчера в 20:35
#
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