



Жительница Первоуральска Людмила Исламова получила год условного заключения за использование взломанной компьютерной программы 1С. Такое решение вынес Первоуральский городской суд Свердловской области.



Исламова обвинялась в нарушении авторских прав в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ей грозило до шести лет заключения, но суд смягчил наказание из-за того, что она заключила мировое соглашение с правообладателем, а также из-за того, что на её воспитании находятся трое малолетних детей. Сторона защиты считает даже такой приговор слишком жёстким, поскольку он негативно повлияет на дальнейшую судьбу женщины, и готовится обжаловать его.



Исламова является руководителем одной из компаний в Первоуральске. В 2020 году правоохранительные органы в ходе проверки нашли в офисе её фирмы семь компьютеров с пиратской версией бухгалтерской программы 1С.







