В России введены дополнительные ограничения на карты Visa и Mastercard

Александр



Российские платёжные системы Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay перестали обслуживать зарубежные банковские карты, эмитированные компаниями Visa и Mastercard. Эти системы используются на различных сайтах, в том числе интернет-магазинами.

Visa и Mastercard покинули наш рынок весной прошлого года, однако карты с этими системами, выпущенные российскими банками, остались работоспособны (поскольку операции проводятся через шлюз НСПК, оператора платёжной системы «Мир»).

Из-за новых ограничений стало невозможно расплачиваться картами Visa и Mastercard, выданными зарубежными банками, что затрагивает в основном иностранцев. Им придётся искать сайты, где принимают эти карты, или получать карты «Мир» и использовать их.

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Источник:
Известия
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Денис Добрыян
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Денис Добрыян
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