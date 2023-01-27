В России введены дополнительные ограничения на карты Visa и Mastercard





Российские платёжные системы Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay перестали обслуживать зарубежные банковские карты, эмитированные компаниями Visa и Mastercard. Эти системы используются на различных сайтах, в том числе интернет-магазинами.



Visa и Mastercard покинули наш рынок весной прошлого года, однако карты с этими системами, выпущенные российскими банками, остались работоспособны (поскольку операции проводятся через шлюз НСПК, оператора платёжной системы «Мир»).



Из-за новых ограничений стало невозможно расплачиваться картами Visa и Mastercard, выданными зарубежными банками, что затрагивает в основном иностранцев. Им придётся искать сайты, где принимают эти карты, или получать карты «Мир» и использовать их.

