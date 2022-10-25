В России выпустили платный Linux на флешке
Александр Кузнецов —
Компания «Базальт СПО» (BaseALT) выпустила созданную ею операционную систему Simply Linux 10 на физическом носителе — USB-флешке. Такой способ дистрибуции ПО в наши дни довольно редкий, ведь гораздо проще скачивать софт с помощью интернета.
Simply Linux продаётся на флешке за 3200 рублей. Объём носителя не афишируется, но наверняка он не больше 8 ГБ, ведь дистрибутив этой ОС составляет около 4,5 ГБ. Покупатель операционной системы получает год технической поддержки.
Simply Linux также можно скачать с сайта разработчика. В этом случае сама операционная система предоставляется бесплатно, а за возможность обращаться к техподдержке требуется платить.
Simply Linux создана на базе американской операционной системы Linux, которая распространяется бесплатно. Simply Linux позиционируется в качестве замены Windows как для частных пользователей, так и для бизнеса. Эта ОС совместима с ПК на базе Intel или AMD, а также с ARM-системами и компьютерами, оснащёнными процессорами «Эльбрус».
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
А нескучные обои там есть?
53 минуты назад
Ответить#