Linux

В России выпустили платный Linux на флешке

Александр


Компания «Базальт СПО» (BaseALT) выпустила созданную ею операционную систему Simply Linux 10 на физическом носителе — USB-флешке. Такой способ дистрибуции ПО в наши дни довольно редкий, ведь гораздо проще скачивать софт с помощью интернета.

Simply Linux продаётся на флешке за 3200 рублей. Объём носителя не афишируется, но наверняка он не больше 8 ГБ, ведь дистрибутив этой ОС составляет около 4,5 ГБ. Покупатель операционной системы получает год технической поддержки.

Simply Linux также можно скачать с сайта разработчика. В этом случае сама операционная система предоставляется бесплатно, а за возможность обращаться к техподдержке требуется платить.

Simply Linux создана на базе американской операционной системы Linux, которая распространяется бесплатно. Simply Linux позиционируется в качестве замены Windows как для частных пользователей, так и для бизнеса. Эта ОС совместима с ПК на базе Intel или AMD, а также с ARM-системами и компьютерами, оснащёнными процессорами «Эльбрус».
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Комментарии

Tigrolik
+528
Tigrolik
Сейчас бы за линукс платить.
час назад в 19:04
#
AleX_another
+666
AleX_another
А нескучные обои там есть?
53 минуты назад
#
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