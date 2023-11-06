В России взлетела цена на Honda Accord. Вы ужаснетесь, сколько теперь стоит легенда

Олег

Фото: Honda

Фото: Honda

В сети огласили новые цены на легенду японского автобренда Honda — седан Accord. Информация появилась в «Автоновостях дня».

Honda Accord наряду с Mitsubishi Lancer и Toyota Camry долгие годы остается крайне популярным в России автомобилем. Россияне любят «аккорды» за надежность, хорошие моторы и приятный внешний вид.

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Фото: Honda
Фото: Honda

Сейчас во всем мире продается 11-е поколение Honda Accord и еще летом он стоил 4 990 000 рублей. Однако теперь ценник сильно взлетел: за свеженькую легенду московский дилер просит 6 190 000 рублей.

Фото: Honda
Фото: Honda

За эти деньги вы получите Accord в комплектации Exclusive с 1,5-литровым мотором мощностью 195 л.с., вариатором и передним приводом. В числе доступных опций будет кожаный салон, подушки безопасности, диодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем и проекция. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

kardigan
+3221
kardigan
195 кобылок за шесть лимонов?!
Да они с ума посходили, вряд ли можно будет найти покупателя на такую консерву.
Сегодня в 12:40
#
tellurian
+4757
tellurian
Лучше купить не новую машину 2-3 лет в лучшей комплектации.
Сегодня в 13:04
#
+47
denisba
Лучше 4 китайца купить..
Сегодня в 13:05
#
tellurian
+4757
tellurian denisba
Про какие модели вы пишите ? Хороший китаец стоит столько же или дороже.
час назад в 16:24
#
+65
Bagsya
За такие деньги можно 3-х летнюю Audi Q7 с Германии пригнать, уже с растаможкой.
Сегодня в 13:32
#