В России взлетела цена на Honda Accord. Вы ужаснетесь, сколько теперь стоит легенда

Фото: Honda



В сети огласили новые цены на легенду японского автобренда Honda — седан Accord. Информация появилась в «Автоновостях дня».



Honda Accord наряду с Mitsubishi Lancer и Toyota Camry долгие годы остается крайне популярным в России автомобилем. Россияне любят «аккорды» за надежность, хорошие моторы и приятный внешний вид.





Сейчас во всем мире продается 11-е поколение Honda Accord и еще летом он стоил 4 990 000 рублей. Однако теперь ценник сильно взлетел: за свеженькую легенду московский дилер просит 6 190 000 рублей.За эти деньги вы получите Accord в комплектации Exclusive с 1,5-литровым мотором мощностью 195 л.с., вариатором и передним приводом. В числе доступных опций будет кожаный салон, подушки безопасности, диодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем и проекция.