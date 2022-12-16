В России запустится новый маркетплейс — только топ-бренды, без фейков





В скором времени в России начнёт работать маркетплейс Brandly. Он будет специализироваться на продаже товаров известных брендов и на нём гарантированно не будет подделок (тех, которые повсеместно встречаются на «народных» маркетплейсах, вроде Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета»).



Сайт Brandly уже запущен, но никаких товаров там пока нет, предлагается лишь оставить email, чтобы получить оповещении об открытии проекта.







Известно, что запуском этого маркетплейса занимается ООО «еКоммерс решения», которое входит в Inventive Retail Group, владеющую в России монобрендовыми магазинами re:Store (продаёт товары Apple), Lego (теперь — «Мир кубиков»), Sony, Huawei, Samsung, Xiaomi и пр. С недавних пор некоторые из этих магазинов уже не такие монобрендовые, как были раньше — из-за проблем с поставками им пришлось расширить ассортимент и торговать продукцией различных торговых марок.



Brandly будет договариваться с зарубежными магазинами и продавцами о доставке брендовых товаров российским покупателям. Маркетплейс собирается гарантировать оригинальность всех товаров, предоставлять гарантию и без проблем возвращать деньги, если вещь по прибытии окажется бракованной.



Стоит отметить, что подобный маркетплейс несколько лет назад был у «Яндекса», даже название похоже — Bringly. В то время он не пользовался успехом и потому закрылся, проработав чуть больше года. Сейчас он наверняка оказался бы гораздо более актуальным.

