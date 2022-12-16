Brandly Обход санкций

В России запустится новый маркетплейс — только топ-бренды, без фейков

Александр



В скором времени в России начнёт работать маркетплейс Brandly. Он будет специализироваться на продаже товаров известных брендов и на нём гарантированно не будет подделок (тех, которые повсеместно встречаются на «народных» маркетплейсах, вроде Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета»).

Сайт Brandly уже запущен, но никаких товаров там пока нет, предлагается лишь оставить email, чтобы получить оповещении об открытии проекта.



Известно, что запуском этого маркетплейса занимается ООО «еКоммерс решения», которое входит в Inventive Retail Group, владеющую в России монобрендовыми магазинами re:Store (продаёт товары Apple), Lego (теперь — «Мир кубиков»), Sony, Huawei, Samsung, Xiaomi и пр. С недавних пор некоторые из этих магазинов уже не такие монобрендовые, как были раньше — из-за проблем с поставками им пришлось расширить ассортимент и торговать продукцией различных торговых марок.

Brandly будет договариваться с зарубежными магазинами и продавцами о доставке брендовых товаров российским покупателям. Маркетплейс собирается гарантировать оригинальность всех товаров, предоставлять гарантию и без проблем возвращать деньги, если вещь по прибытии окажется бракованной.

Стоит отметить, что подобный маркетплейс несколько лет назад был у «Яндекса», даже название похоже — Bringly. В то время он не пользовался успехом и потому закрылся, проработав чуть больше года. Сейчас он наверняка оказался бы гораздо более актуальным.

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Мошенники взялись за Ozon и Wildberries. Схема убедительна
Wildberries вынудил продавцов взвинтить цены
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать
Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+128
lokky
Бакальчук тоже клянется-божится, шо честная))
Сегодня в 12:02
#