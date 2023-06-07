В Россию приехал аналог Chevrolet Cruze с новым названием и ценником

Олег

Monza

Фото: Auto.ru

В Россию привезли на продажу Chevrolet Monza. Об этом пишет Auto.ru.

Согласно источнику, автомобиль является аналогом популярного в РФ седана Cruze. Он ввезен параллельным импортом из Китая и собирается там же. До нашей страны доехал самый свежий рестайлинг 2022 года. 

Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru

Единственная доступная конфигурация в РФ имеет бензиновый мотор 1,5 литра мощностью 113 л.с. в сочетании с роботизированной преселективной КПП. Расход заявлен на уровне 5,9 литра в смешанном режиме. Из опций комфорта доступны светодиодные фары, люк, литые диски, встроенный видеорегистратор, климат-контроль, круиз-контроль, салон из экокожи и два ЖК-дисплея.

Фото: Auto.ru
Фото: Auto.ru

Автомобиль предлагается в РФ за 2 380 000 рублей. 

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Источник:
Auto.ru
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Комментарии

–79
Putin2
Ребята, харош уже писать тут про тачки! Нам серьезно пох на них. Люди, которым интересны машины тусуются на других, более профессиональных ресурсах, с настоящими журналистами, а не с писаками, как у вас🤦🏻‍♂️
Точка
Сегодня в 09:25
#
+87
ProLogic6 Putin2
зануда как тебя жена терпит
Сегодня в 10:08
#
Chimone Arika
+155
Chimone Arika Putin2
Таксистам надо знать, что их окружает на работе. Пусть лучше тут изучают, чем на дороге рассматривают, растрачивая осторожность пока тебя везёт
Сегодня в 11:10
#
st00p1dm0nkey
+4053
st00p1dm0nkey
Это же целых 8 водолазных масок от эпл 😂
Сегодня в 09:42
#
tellurian
+4938
tellurian
У нас тут филиал драйв2 и авто.ру.
Сегодня в 10:20
#
banditos
+118
banditos
Камри ща подешевеют;)
час назад в 12:45
#