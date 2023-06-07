В Россию приехал аналог Chevrolet Cruze с новым названием и ценником

В Россию привезли на продажу Chevrolet Monza. Об этом пишет Auto.ru.Согласно источнику, автомобиль является аналогом популярного в РФ седана Cruze. Он ввезен параллельным импортом из Китая и собирается там же. До нашей страны доехал самый свежий рестайлинг 2022 года.Единственная доступная конфигурация в РФ имеет бензиновый мотор 1,5 литра мощностью 113 л.с. в сочетании с роботизированной преселективной КПП. Расход заявлен на уровне 5,9 литра в смешанном режиме. Из опций комфорта доступны светодиодные фары, люк, литые диски, встроенный видеорегистратор, климат-контроль, круиз-контроль, салон из экокожи и два ЖК-дисплея.Автомобиль предлагается в РФ за 2 380 000 рублей.