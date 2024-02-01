В Россию приехали японские Land Cruiser. Выглядят как старьё, стоят 10 млн рублей

Олег

Toyota
Фото: Toyota


Российские импортеры начали продавать в стране легендарные японские внедорожники Toyota. Об этом написали в «Автоновостях дня».

Согласно источнику, автомобили привозят как автосалоны, так и частные продавцы. Речь идет о Toyota Land Cruiser 70 серии — классическом внедорожнике, который за десятилетия очень полюбился россиянам. Часто автолюбители характеризуют их как «неубиваемые» и «вечные».

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В основном авто привозят под заказ, и цены начинаются от 6,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит 76-й «крузак» 2023 года сборки с 4,5-литровым V8 турбодизельным мотором мощностью 208 л.с. и МКПП. За бензиновый Land Cruiser 71 на 4 литра мощностью 228 л.с. придется отдать около 7 млн — зато здесь будет установлен классическая японская гидро-АКПП.

Toyota
Фото: Toyota

Автосалоны предлагают даже автомобили 2024 года выпуска, а самый дорогой обойдется в 9 млн 888 тысяч рублей. Однако и за такую цену рассчитывать на комфорт и современные опции не приходится: вы получите тот самый «старый добрый крузак» 70 серии — по внешнему виду, дизайну интерьера и оснащенности. Разница будет лишь в опциональном мультируле и сенсорном дисплее на базе Android. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+126
Volnorez Uraganov
Эти крузаки в эмиратах стоят от двадцати с лишним до тридцати с лишним, то есть нормально так у нас накинули сверху)
час назад в 18:49
#
tellurian
+2654
tellurian AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
При цене машины 30000$, пошлина 48%, утиль 1,2 млн. Как минимум государству заплатить за машину 3,6 млн руб. Не считая цены авто. Ниже 👇 фото расчета
час назад в 19:23
#
tellurian
+2654
tellurian Volnorez Uraganov
Посчитайте стоимость таможни и налогов с утильсбором. Тут моторы с большим объёмом и там ужас какой сбор.
час назад в 19:20
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+3
Fil79
У моего тестя такая же. Супер машина
56 минут назад
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