В Россию приехали японские Land Cruiser. Выглядят как старьё, стоят 10 млн рублей



Фото: Toyota





Российские импортеры начали продавать в стране легендарные японские внедорожники Toyota. Об этом написали в «Автоновостях дня».



Согласно источнику, автомобили привозят как автосалоны, так и частные продавцы. Речь идет о Toyota Land Cruiser 70 серии — классическом внедорожнике, который за десятилетия очень полюбился россиянам. Часто автолюбители характеризуют их как «неубиваемые» и «вечные».





В основном авто привозят под заказ, и цены начинаются от 6,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит 76-й «крузак» 2023 года сборки с 4,5-литровым V8 турбодизельным мотором мощностью 208 л.с. и МКПП. За бензиновый Land Cruiser 71 на 4 литра мощностью 228 л.с. придется отдать около 7 млн — зато здесь будет установлен классическая японская гидро-АКПП.Автосалоны предлагают даже автомобили 2024 года выпуска, а самый дорогой обойдется в 9 млн 888 тысяч рублей. Однако и за такую цену рассчитывать на комфорт и современные опции не приходится: вы получите тот самый «старый добрый крузак» 70 серии — по внешнему виду, дизайну интерьера и оснащенности. Разница будет лишь в опциональном мультируле и сенсорном дисплее на базе Android.