МТС

Оператор сотовой связи МТС запустил Санкт-Петербурге пилотную сеть 5G. Доступ в интернет в ней осуществляется со скоростью до 1,5 Гбит/c.

Подключиться к этой сети могут абоненты МТС с совместимых устройств. Трафик безлимитный, бесплатный и неограниченный по скорости. На подключенных смартфонах и планшетах также доступна бесплатная раздача 5G-интернета по Wi-Fi через точку доступа другим устройствам.

В настоящее время сеть 5G от МТС доступна в 14 локациях Санкт-Петербурга:

  • Экспофорум (основная площадка ПМЭФ)
  • Дворцовая площадь
  • Газпром Арена, площадь у стадиона
  • Яхтенный мост
  • Технопарк «Ленполиграфмаш»
  • Ботанический сад
  • ул. Итальянская, Площадь Искусств
  • ул. Малая Монетная, офис МТС
  • Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта
  • Кронштадт, Летний сад
  • Кронштадт, ул. Восстания
  • Кронштадт, ул. Посадская
  • Кронштадт, пр. Ленина
  • Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод

С 4 июня сеть 5G также начнёт работать территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ «Питерленд», а в дальнейшем количество мест будет расширяться.

К сети 5G от МТС в Санкт-Петербурге могут подключиться устройства, обладающие поддержкой band n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц. Сеть становится доступна после активации бесплатной услуги «Доступ в 5G» через мобильное приложение «Мой МТС», в личном кабинете на сайте mts.ru или помощью USSD-команды *111*5555#вызов. 


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