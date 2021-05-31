Оператор сотовой связи МТС запустил Санкт-Петербурге пилотную сеть 5G. Доступ в интернет в ней осуществляется со скоростью до 1,5 Гбит/c.
Подключиться к этой сети могут абоненты МТС с совместимых устройств. Трафик безлимитный, бесплатный и неограниченный по скорости. На подключенных смартфонах и планшетах также доступна бесплатная раздача 5G-интернета по Wi-Fi через точку доступа другим устройствам.
В настоящее время сеть 5G от МТС доступна в 14 локациях Санкт-Петербурга:
- Экспофорум (основная площадка ПМЭФ)
- Дворцовая площадь
- Газпром Арена, площадь у стадиона
- Яхтенный мост
- Технопарк «Ленполиграфмаш»
- Ботанический сад
- ул. Итальянская, Площадь Искусств
- ул. Малая Монетная, офис МТС
- Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта
- Кронштадт, Летний сад
- Кронштадт, ул. Восстания
- Кронштадт, ул. Посадская
- Кронштадт, пр. Ленина
- Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод
С 4 июня сеть 5G также начнёт работать территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ «Питерленд», а в дальнейшем количество мест будет расширяться.
К сети 5G от МТС в Санкт-Петербурге могут подключиться устройства, обладающие поддержкой band n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц. Сеть становится доступна после активации бесплатной услуги «Доступ в 5G» через мобильное приложение «Мой МТС», в личном кабинете на сайте mts.ru или помощью USSD-команды *111*5555#вызов.
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Особенность в том, что сеть работает как в «миллиметровом» диапазоне, так и на частотах 4G. Это возможно за счет технологии динамического распределения спектра (DSS), которая позволяет одновременно использовать как новую 5G сеть, так и низкие диапазоны частот сетей предыдущих поколений (4G, LTE). Скорость при работе в таком режиме может достигать 1 Гбит/с, а в миллиметровом диапазоне – 4,1 Гбит/с.