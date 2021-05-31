Экспофорум (основная площадка ПМЭФ)

Дворцовая площадь

Газпром Арена, площадь у стадиона

Яхтенный мост

Технопарк «Ленполиграфмаш»

Ботанический сад

ул. Итальянская, Площадь Искусств

ул. Малая Монетная, офис МТС

Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта

Кронштадт, Летний сад

Кронштадт, ул. Восстания

Кронштадт, ул. Посадская

Кронштадт, пр. Ленина

Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод







Оператор сотовой связи МТС запустил Санкт-Петербурге пилотную сеть 5G. Доступ в интернет в ней осуществляется со скоростью до 1,5 Гбит/c.Подключиться к этой сети могут абоненты МТС с совместимых устройств. Трафик безлимитный, бесплатный и неограниченный по скорости. На подключенных смартфонах и планшетах также доступна бесплатная раздача 5G-интернета по Wi-Fi через точку доступа другим устройствам.В настоящее время сеть 5G от МТС доступна в 14 локациях Санкт-Петербурга:С 4 июня сеть 5G также начнёт работать территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ «Питерленд», а в дальнейшем количество мест будет расширяться.К сети 5G от МТС в Санкт-Петербурге могут подключиться устройства, обладающие поддержкой band n79 в полосе 4,4–5,0 ГГц. Сеть становится доступна после активации бесплатной услуги «Доступ в 5G» через мобильное приложение «Мой МТС», в личном кабинете на сайте mts.ru или помощью USSD-команды *111*5555#вызов.