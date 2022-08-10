Смартфоны Цены Россия

В сентябре в России резко подорожают смартфоны. Что случилось?

Олег

iPhone


Цены на смартфоны и другую электронику могут значительно подняться уже через месяц. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование.

Согласно источнику, аналитическое агентство Price.ru провело исследование российского рынка смартфонов и представила его результаты. Аналитики говорят, что в августе цены совершенно не изменились по сравнению с июлем — флагманские модели даже немного подешевели (на 2-5%), но вот в сентябре стоит ждать удорожания.

В Price.ru считают, что осенью смартфоны и другая портативная электроника подорожает на 10-15 процентов к текущей стоимости. Всё дело в сезонном спросе — осенью люди традиционно начинают закупаться новой техникой.

При этом отмечается, что смартфоны Apple и Samsung остаются самыми популярными среди россиян, несмотря на уход этих брендов из страны и прекращение официальных поставок. Например, сервис Sellematics подсчитал, что в июне в российских маркетплейсах продажи iPhone ничуть не снизились по сравнению с прошлым годом. Однако к концу года ситуация может измениться: Price.ru прогнозирует рост доли смартфонов Xiaomi.

Ранее мы подробно рассказали, на какие модели стоит обратить внимание, если вы хотите приобрести недорогой подержанный MacBook на «Авито» или других площадках. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

kardigan
+2666
kardigan
Ну всё, все уже побежали вприпрыжку.
( у вас то спрос упал, то люди перестали покупать и вот опять двадцать пять!
Кому нужно, тот купит когда ему это будет нужно, а не когда вы здесь пагоду предскажете.
Сегодня в 09:31
#
StrangeR
+19
StrangeR
После сентябрьской презентации айфоны предыдущего поколения наоборот подешевеют
Сегодня в 09:34
#
Seagull
–624
Seagull StrangeR
Да их и сейчас многие сливают
Сегодня в 11:53
#
tellurian
+4222
tellurian
В струйных принтерах Epson обнаружился лимит отпечатанных листов — при его достижении принтер прекращает работать.
Похоже, что проблема с дорогими чернилами и «зажёвывание» бумаги — не единственные неприятности, с которыми могут столкнуться обладатели принтеров Epson. По сообщениям сетевых источников, некоторые устройства производителя запрограммированы так, чтобы на определённом этапе использования переставать работать и выводить сообщение о том, что срок службы исчерпан.
Нашёл gizmondo.com и 3дньюс
Сегодня в 09:48
#
+778
Ufoer tellurian
В авторы хочешь заделаться?
Сегодня в 10:14
#
tellurian
+4222
tellurian Ufoer
Нет. Такие новости считаю интересно почитать многим
Сегодня в 10:25
#
–668
n0mer tellurian
Спасибо за новость. Как раз кстати. Собрался брать L4150. Теперь буду думать
Сегодня в 11:03
#
Олег Воронин
+2417
Олег Воронин tellurian
Практика показывает, что нет, большинство не читает про принтеры 🤷‍♂️
Сегодня в 12:22
#
Tormaz
+497
Tormaz
Про принтеры интересно было почитать. Ещё бы про пейджеры и факсы
Сегодня в 10:45
#
+77
MusicXpess Tormaz
Новость о пейджерах будет автоматически отправлена на ваш пейджер 😂
Сегодня в 12:38
#
+161
Fantomas99
к сожалению автор не раскрыл нам главного, "а что случилось?". А, давайте все вместе устроим флешмоб и на все заметки с ухудшением дел в экономике, IT, в промышленности и пр. добавлять короткий комментарий "А что случилось?"
Сегодня в 12:38
#