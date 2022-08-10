В сентябре в России резко подорожают смартфоны. Что случилось?

Цены на смартфоны и другую электронику могут значительно подняться уже через месяц. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование.
Согласно источнику, аналитическое агентство Price.ru провело исследование российского рынка смартфонов и представила его результаты. Аналитики говорят, что в августе цены совершенно не изменились по сравнению с июлем — флагманские модели даже немного подешевели (на 2-5%), но вот в сентябре стоит ждать удорожания.
В Price.ru считают, что осенью смартфоны и другая портативная электроника подорожает на 10-15 процентов к текущей стоимости. Всё дело в сезонном спросе — осенью люди традиционно начинают закупаться новой техникой.
При этом отмечается, что смартфоны Apple и Samsung остаются самыми популярными среди россиян, несмотря на уход этих брендов из страны и прекращение официальных поставок. Например, сервис Sellematics подсчитал, что в июне в российских маркетплейсах продажи iPhone ничуть не снизились по сравнению с прошлым годом. Однако к концу года ситуация может измениться: Price.ru прогнозирует рост доли смартфонов Xiaomi.
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