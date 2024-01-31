В сервис «Яндекс Путешествия» добавили умную камеру. Что она может?

Артем
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Фото: Unsplash 

Теперь пользователи смогут узнать больше о достопримечательности прямо со смартфона. Достаточно навести камеру на объект и нажать затвор.

По словам пресс-службы «Яндекса» такое решение «впервые используется в тревел-сегменте». Умная камера распознает памятники, театры, исторически значимые здания, а также автомобили, деревья и цветы. Функция работает на базе умной камеры из приложения «Яндекс с Алисой» и использует технологии компьютерного зрения.

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Результат выдается моментально. Просто наведите камеру на объект и сделайте его снимок. Алгоритм определит стиль архитектуры, время возведения и что ранее находилось в здании. Также функция подскажет, где найти тот или иной товар либо диковинные продукты питания.

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Пользоваться функцией можно не выезжая за пределы родного города. Так вы сможете узнать много нового о местных памятниках культуры или любопытные факты о здания, на которые ранее не обращали внимание.

Камеру можно найти в последней версии приложения «Яндекс Путешествия» для Android и iOS.
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