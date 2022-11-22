В сеть просочилась главная особенность iPhone SE 4. Он больше не будет «слабым звеном»

Инсайдер сообщил, чем будущий iPhone SE 4 будет отличаться от предыдущих версий. Об этом пишет Gizmochina.Ранее мы уже писали об этом будущем смартфоне Apple — в сети «гуляет» много слухов и утечек касательно этой модели. Например, несколько инсайдеров уже подтвердили, что 4-е поколения iPhone SE будет выполнено в корпусе iPhone XR, при этом может получить дисплей 6,1 дюйма либо 5,8 дюйма (как в iPhone X). Но новая утечка несколько меняет наш взгляд на будущий девайс.Согласно источнику, Apple собирается выпустить iPhone SE 4 не в качестве самого доступного свежего айфона, как это было с тремя предыдущими моделями. Компания создаст «убийцу» флагманов на Android, и оснастит смартфон околофлагманским «железом». Например, есть большая вероятность увидеть в iPhone SE 4 процессор Apple A16 Bionic, аналогичный таковому в iPhone 14 Pro.Других подробностей инсайд не сообщает. Скорее всего, в ближайшее время они появятся в публичном пространстве.