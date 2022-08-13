В сети показали бюджетный iPad 10 в совершенно новом дизайне

В сети появились реалистичные рендеры будущего бюджетного iPad 10. Изображения опубликованы азиатским ресурсом MyDrivers.
Ранее мы уже рассказывали, что Apple готовит следующий бюджетный iPad в совершенно новом дизайне. Среди прочего, изменится конструкция и внешний вид корпуса и задней камеры, а также диагональ дисплея. До сих пор мы видели лишь схематические изображения, а теперь появились реалистичные рендеры планшета.
Судя по этим изображениям, конструкция корпуса будущего iPad 10-го поколения будет схожа с последними моделями iPad Air, Pro и mini: ровные грани и отсутствие закруглений сзади. Кроме того, модуль камеры будет выступать над задней крышкой и получит продолговатую форму.
Без особых изменений останется лишь дисплей и вообще вся передняя панель. Возможно, Apple будет использовать для нового планшета дисплейные модули от iPad Air 3.
Что касается «железных» характеристик, то iPad 10 получит дисплей диагональю 10,5 дюйма (как раз такой, как в iPad Air 3), чип Apple A14 (как в iPhone 12), модуль 5G, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.
Инсайдеры считают, что Apple вряд ли сможет удержать ценник на уровне $329 и повысит его до $399. Если это окажется правдой, то удорожание составит более 20%.
Поскольку ранее сообщалось, что iPadOS 16 выйдет не раньше октября, то и релиз обновленного iPad 10 пророчат на октябрь.