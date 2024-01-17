В сети показали «твиттерфон» со странными камерами и главной фишкой iPhone 15 Pro

Олег

Фото: Антонио Де Роса

Фото: Антонио Де Роса

Необычный концепт несуществующего смартфона Twitter нарисовал цифровой дизайнер Антонио Де Роса. Он показал, как мог бы выглядеть смартфон, ориентированный на фанатов соцсети X-Twitter.

Задняя крышка бросается в глаза несколькими необычными решениями. Во-первых, блок камер выполнен в форме логотипа «Х» и выглядит странно, но очень необычно и стильно. Странно, что ни один бренд до сих пор не додумался до такого оформления.

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Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса

Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса

Во-вторых, под камерами внезапно разместился дисплей необычной формы — он горизонтальный и узкий, его соотношения сторон соответствуют одному среднестатистическому твиту. В теории, на вспомогательный дисплей могут выводиться свежие посты любимых блогеров владельца девайса.

Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса

Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса

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Фото: Антонио Де Роса

Спереди «твиттерфон» выглядит как любой другой, за исключением одной детали — острого угла с оранжевой кнопкой «Действие». Эта кнопка выполняет ту же задачу, что и в iPhone 15 Pro: она может запускать любой процесс, который пользователь заранее назначит. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

+4372
Gabriel
Довольно свежий и интересный взгляд на устройство.
Как это не странно признавать , но революцию могут совершить люди или компании далекие от производства и разработки смартфонов , потому что они не живут стереотипами и имеют совершенно свежий и не запылённый взгляд на вещи.
час назад в 14:08
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