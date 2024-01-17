В сети показали «твиттерфон» со странными камерами и главной фишкой iPhone 15 Pro

Фото: Антонио Де Роса
Необычный концепт несуществующего смартфона Twitter нарисовал цифровой дизайнер Антонио Де Роса. Он показал, как мог бы выглядеть смартфон, ориентированный на фанатов соцсети X-Twitter.
Задняя крышка бросается в глаза несколькими необычными решениями. Во-первых, блок камер выполнен в форме логотипа «Х» и выглядит странно, но очень необычно и стильно. Странно, что ни один бренд до сих пор не додумался до такого оформления.
Необычный концепт несуществующего смартфона Twitter нарисовал цифровой дизайнер Антонио Де Роса. Он показал, как мог бы выглядеть смартфон, ориентированный на фанатов соцсети X-Twitter.
Задняя крышка бросается в глаза несколькими необычными решениями. Во-первых, блок камер выполнен в форме логотипа «Х» и выглядит странно, но очень необычно и стильно. Странно, что ни один бренд до сих пор не додумался до такого оформления.
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Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса
Во-вторых, под камерами внезапно разместился дисплей необычной формы — он горизонтальный и узкий, его соотношения сторон соответствуют одному среднестатистическому твиту. В теории, на вспомогательный дисплей могут выводиться свежие посты любимых блогеров владельца девайса.
Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса
Фото: Антонио Де Роса
Спереди «твиттерфон» выглядит как любой другой, за исключением одной детали — острого угла с оранжевой кнопкой «Действие». Эта кнопка выполняет ту же задачу, что и в iPhone 15 Pro: она может запускать любой процесс, который пользователь заранее назначит.