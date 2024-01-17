В сети показали «твиттерфон» со странными камерами и главной фишкой iPhone 15 Pro

Фото: Антонио Де Роса



Необычный концепт несуществующего смартфона Twitter нарисовал цифровой дизайнер Антонио Де Роса. Он показал, как мог бы выглядеть смартфон, ориентированный на фанатов соцсети X-Twitter.



Задняя крышка бросается в глаза несколькими необычными решениями. Во-первых, блок камер выполнен в форме логотипа «Х» и выглядит странно, но очень необычно и стильно. Странно, что ни один бренд до сих пор не додумался до такого оформления.









Фото: Антонио Де Роса





Фото: Антонио Де Роса



Во-вторых, под камерами внезапно разместился дисплей необычной формы — он горизонтальный и узкий, его соотношения сторон соответствуют одному среднестатистическому твиту. В теории, на вспомогательный дисплей могут выводиться свежие посты любимых блогеров владельца девайса.





Фото: Антонио Де Роса





Фото: Антонио Де Роса





Фото: Антонио Де Роса



Спереди «твиттерфон» выглядит как любой другой, за исключением одной детали — острого угла с оранжевой кнопкой «Действие». Эта кнопка выполняет ту же задачу, что и в iPhone 15 Pro: она может запускать любой процесс, который пользователь заранее назначит.

Во-вторых, под камерами внезапно разместился дисплей необычной формы — он горизонтальный и узкий, его соотношения сторон соответствуют одному среднестатистическому твиту. В теории, на вспомогательный дисплей могут выводиться свежие посты любимых блогеров владельца девайса.Спереди «твиттерфон» выглядит как любой другой, за исключением одной детали — острого угла с оранжевой кнопкой «Действие». Эта кнопка выполняет ту же задачу, что и в iPhone 15 Pro: она может запускать любой процесс, который пользователь заранее назначит.