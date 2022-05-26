Слухи iPhone 14 Pro

В сети появилось фото включенного iPhone 14 Pro с «дырками». Как вам?

Олег

Известный блогер и инсайдер Бен Гескин опубликовал фотографию iPhone 14 Pro. Пост можно найти в Twitter. 

Снимок блогер сопроводил всего одной фразой: «Мне кажется, выглядит нормально 👌». На фото можно увидеть iPhone, на котором вместо «моноброви» разместились два довольно больших отверстия в дисплее: круглое и в форме «фасолины». Скорее всего, изображение создано в фотошопе, однако оно позволяет более наглядно понять, как будет выглядеть будущий девайс в жизни. 

iPhone 14 Pro

Напомним, что множество слухов и инсайдов утверждают, что отличительной особенностью iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станет именно замена «моноброви» на два отверстия. Что касается «младших» iPhone 14 и iPhone 14 Max, то они будут мало отличаться от 13-й линейки — у смартфонов будет «челка» и прошлогодний SoC Apple A15, который, возможно, назовут как-то по-новому. Еще одна фишка 14-й линейки iPhone — модель mini будет заменена на Max, который будет считаться более бюджетным устройством. 

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Источник:
Бен Гескин
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Комментарии

13den666
+322
13den666
Так бы и написали что появился очередной рендер а не фото
час назад в 10:00
#
Олег Воронин
+2656
Олег Воронин 13den666
Это разные вещи)) здесь именно фото, с фотошопом
час назад в 10:10
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orange17
+416
orange17 Олег Воронин
По вашему это стоит того, чтобы публиковать как статью? Не стыдно?
час назад в 10:20
#
+322
rolaks
По мне так лучше челка. Эти дырки какие-то убогие…
час назад в 10:10
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+269
zobovalex
Г@вно
27 минут назад
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SithV
+1532
SithV
нормально для смартов 2-3х летней давности с такими то дырищами…
22 минуты назад
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