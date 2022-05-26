В сети появилось фото включенного iPhone 14 Pro с «дырками». Как вам?

Известный блогер и инсайдер Бен Гескин опубликовал фотографию iPhone 14 Pro. Пост можно найти в Twitter.
Снимок блогер сопроводил всего одной фразой: «Мне кажется, выглядит нормально 👌». На фото можно увидеть iPhone, на котором вместо «моноброви» разместились два довольно больших отверстия в дисплее: круглое и в форме «фасолины». Скорее всего, изображение создано в фотошопе, однако оно позволяет более наглядно понять, как будет выглядеть будущий девайс в жизни.
Напомним, что множество слухов и инсайдов утверждают, что отличительной особенностью iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станет именно замена «моноброви» на два отверстия. Что касается «младших» iPhone 14 и iPhone 14 Max, то они будут мало отличаться от 13-й линейки — у смартфонов будет «челка» и прошлогодний SoC Apple A15, который, возможно, назовут как-то по-новому. Еще одна фишка 14-й линейки iPhone — модель mini будет заменена на Max, который будет считаться более бюджетным устройством.
Ранее мы рассказали, чего ждать от AirPods Pro 2 и Apple Watch Series 8.
Снимок блогер сопроводил всего одной фразой: «Мне кажется, выглядит нормально 👌». На фото можно увидеть iPhone, на котором вместо «моноброви» разместились два довольно больших отверстия в дисплее: круглое и в форме «фасолины». Скорее всего, изображение создано в фотошопе, однако оно позволяет более наглядно понять, как будет выглядеть будущий девайс в жизни.
Напомним, что множество слухов и инсайдов утверждают, что отличительной особенностью iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станет именно замена «моноброви» на два отверстия. Что касается «младших» iPhone 14 и iPhone 14 Max, то они будут мало отличаться от 13-й линейки — у смартфонов будет «челка» и прошлогодний SoC Apple A15, который, возможно, назовут как-то по-новому. Еще одна фишка 14-й линейки iPhone — модель mini будет заменена на Max, который будет считаться более бюджетным устройством.
Ранее мы рассказали, чего ждать от AirPods Pro 2 и Apple Watch Series 8.