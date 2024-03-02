В сети всплыл ультраредкий предок Apple HomePod. Максимально стильно, но вы его себе не купите

Фото: Хосе Бенитес Конг
В соцсетях вспоминают недооцененного продукта Apple — iPod Hi-Fi — в честь его 18-летия. Среди прочего появилась фотография необычной версии колонки, которая не поступила в продажу.
Речь идет о iPod Hi-Fi в очень редком черном цвете. Корпус аудиосистемы сделан из максимально непрактичного глянцевого пластика, а передняя панель закрыта тканевой панелью в цвет. Снимок девайса опубликовал Хосе Бенитес Конг, который работал в Apple с 2005 по 2011 год; он говорит, что это, скорее всего, единственный в мире iPod Hi-Fi в черном цвете. По его словам, даже не весь коллектив самой компании был в курсе существования прототипов в цветах, отличных от белого.
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Фото: Хосе Бенитес Конг
Фото: Хосе Бенитес Конг
iPod Hi-Fi был представлен в 2006 году и стоил $349, что было довольно много по тем временам. Главным образом из-за своей цены девайс так и не обрел популярность. Apple прекратила выпуск аудиосистемы спустя 554 дня после релиза.