В сети всплыл ультраредкий предок Apple HomePod. Максимально стильно, но вы его себе не купите



Фото: Хосе Бенитес Конг



iPod Hi-Fi был представлен в 2006 году и стоил $349, что было довольно много по тем временам. Главным образом из-за своей цены девайс так и не обрел популярность. Apple прекратила выпуск аудиосистемы спустя 554 дня после релиза.