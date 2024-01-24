В Шедевруме теперь можно менять стиль собственных фото. Результат вас удивит

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Теперь пользователи Шедеврума смогут изменять собственные изображения и фотографии с помощью нейросети YandexART. Для этого в приложении появились «фильтрумы» — восемь креативных режимов, открывающих больше возможностей для творчества и веселья. Изображения можно стилизовать под плюшевые или вязаные игрушки, кадры из мультфильмов, пиксельную графику, нарисованные кистью картинки, а также добавить на них зимнюю атмосферу, неоновое свечение и красочные цветы.Нейросеть полностью перерисовывает изображение в выбранном пользователем стиле, сохраняя сходство с оригиналом.Чтобы придать изображению особую стилистику, достаточно нажать на «+», выбрать понравившийся «фильтрум» и фото из галереи. В следующем окне жмем «сгенерировать» и дожидаемся результатов. Обычно процесс занимает около 30 секунд. Созданные изображения можно сохранить в память смартфона или отправить в общую ленту приложения, где ваше творчество оценят другие пользователи. Если после обновления или скачивания Шедеврума фильтры не появились, перезапустите приложение.Мы протестировали обновление на примере фото Тима Кука и вот что из этого получилось. Все снимки мы подписали в соответствии с фильтрами, на оригинальных фото их не будет.Как видите, результат получился неоднозначный. Даже опираясь на оригинальный снимок, сходства после генерации в некоторых случаях найти довольно сложно, разве что в общих чертах. Впрочем, всегда можно прогнать фото через нейросеть повторно.В будущем разработчики обещают добавить больше режимов и возможность создавать свои собственные «фильтрумы» на основе текстовых запросов.