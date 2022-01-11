Полиция


Двое полицейских из США были отстранены от службы из-за игры в покемонов. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ.

Копы Эрик Митчелл и Льюис Лозано очень увлеклись ловлей покемонов в Pokemon Go. Они играли в нее даже на службе, но последней каплей стал инцидент с ограблением.

Полицейские услышали вызов по рации — их коллеги пытались предотвратить ограбление магазина и просили подкрепления. Эрик и Льюис решили, что там справятся без них и продолжили ловлю покемонов. Отметим, что в этот момент они находились совсем рядом от места происшествия.

Позже начальство предъявило им обвинение в бездействии. Однако копы упорно скрывали свое местоположение в момент вызова и уверяли, что не слышали рацию. Однако просмотр записи из автомобильного авторегистратора расставил всё по местам: на ней было совершенно четко слышно, как горе-полицейские обсуждали покемонов, а потом вслух предпочли остаться в игре и не ехать на вызов.

Митчелла и Лозано обвинили в неисполнении служебных обязанностей и уволили из полиции. Бывшие полицейские оказались несогласны с этим решением и даже подали в суд на руководство — они утверждали, что использование записи с регистратора является незаконным. Судья оставил решение об увольнении в силе и отклонил жалобу поке-копов.

Ранее мы рассказали, что Tesla поддалась давлению властей и с новым обновлением ПО отключила возможность играть в компьютерные игры на головном устройстве. Пройти катку всё еще возможно, но при определенных условиях



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