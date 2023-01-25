В топ «Кинопоиска» ворвался трэш-вестерн с Александром Невским. Теперь это один из лучших фильмов человечества

Вестерн «Нападение на Рио-Браво», в котором снялся Александр «уот так уот» Невский, неожиданно попал в топ-250 лучших фильмов всех времён на «Кинопоиске». А на Rotten Tomatoes его пользовательский рейтинг близок к 100 из 100.



Российские зрители оценили «Нападение» на «Кинопоиске» в среднем на 9,4 балла. Международный рейтинг IMDb показывает более скромную (но всё равно вполне приличную) оценку — 7,4 балла.







Александр Невский является не только исполнителем главной роли, но и продюсером фильма. Казалось бы, ему надо готовиться к вручению «оскаров» в разных номинациях и других кинематографических наград на международных фестивалях, но это вряд ли. Дело в том, что заслуга в высоких оценках «Нападению» принадлежит блогеру BadComedian, который назвал фильм шедевром и попросил своих зрителей оценить его по достоинству — они и оценили. BadComedian является давним «фанатом» Невского, периодически публикует обзоры фильмов, в которых он снимается, и насмехается над его актёрской игрой.

