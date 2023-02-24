В топ российского App Store взлетела легендарная игра из 2000-х. Можно забрать бесплатно

На этой неделе на первое место российского App Store в разделе бесплатных игр взобрался тайтл, в который, пожалуй, играл каждый. Вы точно должны помнить такую «игрушку».
Речь идет об игре Marble Master: Match 3 & Shoot, которая доступна для iPhone и iPad. Более того, её даже можно скачать на Mac с чипом M1/M2. Название вряд ли вам о чем-то скажет, но первый же скриншот вызывает в душе давно забытые ощущения:
Да, это наследник той самой казуалки Zuma Deluxe, впервые появившейся на ПК в далеком 2003 году. Но на самом деле история жабки, выбивающей цветные шарики, началась еще раньше — в 1998 году для PlayStation и Game Boy Color была представлена игра Ballistic (Puzz Loop), которая как раз и стала прототипом для «зумы».
Геймплей Marble Master: Match 3 & Shoot очень прост и хорошо знаком каждому, кто играл в Zuma Deluxe в 2000-х. Посередине экрана расположена вращающаяся голова, которая пуляет изо рта цветные шарики по конвейеру, который движется вокруг нее. Нужно «схлопнуть» шарики на конвейере как можно скорее, пока он не доехал до портала. Русский язык в наличии, выставляется в настройках игры.
В отзывах пользователи очень довольны тайтлом и суммарно подняли ему рейтинг до 4,8 звезд, оставив почти 3500 оценок. «Классная игра, как раньше на компе была», — гласит самый полезный по мнению App Store отзыв. Некоторые игроки жалуются на рекламу, но большинству она не мешает.
Скачать Marble Master: Match 3 & Shoot можно вот здесь. Игра доступна бесплатно и сейчас находится на 1 месте в российском сегменте App Store.
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