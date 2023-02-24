В топ российского App Store взлетела легендарная игра из 2000-х. Можно забрать бесплатно

Олег

Zuma


На этой неделе на первое место российского App Store в разделе бесплатных игр взобрался тайтл, в который, пожалуй, играл каждый. Вы точно должны помнить такую «игрушку».

Речь идет об игре Marble Master: Match 3 & Shoot, которая доступна для iPhone и iPad. Более того, её даже можно скачать на Mac с чипом M1/M2. Название вряд ли вам о чем-то скажет, но первый же скриншот вызывает в душе давно забытые ощущения: 

Игра

Да, это наследник той самой казуалки Zuma Deluxe, впервые появившейся на ПК в далеком 2003 году. Но на самом деле история жабки, выбивающей цветные шарики, началась еще раньше — в 1998 году для PlayStation и Game Boy Color была представлена игра Ballistic (Puzz Loop), которая как раз и стала прототипом для «зумы». 

Та самая

Геймплей Marble Master: Match 3 & Shoot очень прост и хорошо знаком каждому, кто играл в Zuma Deluxe в 2000-х. Посередине экрана расположена вращающаяся голова, которая пуляет изо рта цветные шарики по конвейеру, который движется вокруг нее. Нужно «схлопнуть» шарики на конвейере как можно скорее, пока он не доехал до портала. Русский язык в наличии, выставляется в настройках игры. 

Игра

Игра

В отзывах пользователи очень довольны тайтлом и суммарно подняли ему рейтинг до 4,8 звезд, оставив почти 3500 оценок. «Классная игра, как раньше на компе была», — гласит самый полезный по мнению App Store отзыв. Некоторые игроки жалуются на рекламу, но большинству она не мешает. 

Игра

Скачать Marble Master: Match 3 & Shoot можно вот здесь. Игра доступна бесплатно и сейчас находится на 1 месте в российском сегменте App Store. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В топ российского App Store попал коварный VPN-сервис. Что в нем опасного?
Приложение Whoo взлетело в топ популярности в российском App Store. Что в нем особенного?
В топ App Store выбилось приложение Gas. Оно популярнее, чем TikTok и Telegram

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии