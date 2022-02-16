



Социальная сеть «ВКонтакте» создала нейросеть, которая анализирует миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту «⚡️Актуальное» с трендами и картиной дня. В её основе лежит алгоритм ⚡️: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам. С новой лентой можно оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем. Авторы, сообщества и медиа могут получать дополнительный охват и новую аудиторию.



С сегодняшнего дня протестировать «⚡️Актуальное» могут все желающие: лента доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по этой ссылке. Команда «ВКонтакте» будет развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться.



Алгоритм не только анализирует и предсказывает обсуждаемость разных тем, но и учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Формат сюжетов помогает быстро ознакомиться с темой, а при желании — погрузиться в подборку детальнее, изучить разные мнения и перейти в сообщество или на сайт первоисточника.



«⚡️Актуальное» собирает посты не только от медиа, но и от пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей: отзывы о фильмах, мнения о новинках из мира технологий и игр. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики, которые оперативно рассматривают жалобы на контент.



Марина Краснова, гендиректор «ВКонтакте»:





«Каждый день „ВКонтакте“ создаются миллионы публикаций, это самые разные форматы, темы и мнения от авторов любого масштаба — от крупных медиа до локальных лидеров мнений. Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда „ВКонтакте“. Мы верим, что лента трендов „⚡️Актуальное“ станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас. „⚡️Актуальное“ поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в стране и мире».





