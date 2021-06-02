



Разработчики WhatsApp обновили бета-версию приложения для Android. В него было добавлено всего одно нововведение, и то вряд ли кто-нибудь будет пользоваться им в здравом уме, тем более на повседневной основе.



В мессенджере теперь есть подсказка о том, что вместо эмодзи или какого-либо слова можно отправить соответствующий стикер. По замыслу разработчиков, это должно разнообразить беседу.



Если подходящий стикер будет найден, значок смайлика в левой части поля для набора текста станет зелёным. Далее нужно нажать на этот зелёный смайлик, и вы увидите стикеры, которые можно отправить вместо эмодзи или слова. Иными словами эта штука работает как поиск по стикерам и показывает подходящие по смыслу стикеры из разных наборов.







Проблема в том, что далеко не все создатели стикеров ассоциируют добавленные ими картинки с теми или иными эмотиконами. Это можно сделать с помощью разных инструментов, в том числе Sticker Maker Studio, в котором создаются стикеры для WhatsApp. Если стикеру не присвоен эмотикон, то найти его с помощью новой функции не получится.



Установить бета-версию WhatsApp можно в Play Маркете.







