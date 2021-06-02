WhatsApp

Разработчики WhatsApp обновили бета-версию приложения для Android.  В него было добавлено всего одно нововведение, и то вряд ли кто-нибудь будет пользоваться им в здравом уме, тем более на повседневной основе.

В мессенджере теперь есть подсказка о том, что вместо эмодзи или какого-либо слова можно отправить соответствующий стикер. По замыслу разработчиков, это должно разнообразить беседу.

Если подходящий стикер будет найден, значок смайлика в левой части поля для набора текста станет зелёным. Далее нужно нажать на этот зелёный смайлик, и вы увидите стикеры, которые можно отправить вместо эмодзи или слова. Иными словами эта штука работает как поиск по стикерам и показывает подходящие по смыслу стикеры из разных наборов.

WhatsApp

Проблема в том, что далеко не все создатели стикеров ассоциируют добавленные ими картинки с теми или иными эмотиконами. Это можно сделать с помощью разных инструментов, в том числе Sticker Maker Studio, в котором создаются стикеры для WhatsApp. Если стикеру не присвоен эмотикон, то найти его с помощью новой функции не получится.

Установить бета-версию WhatsApp можно в Play Маркете.



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