Ваш кот таскает домой дохлых мышей? Этот девайс отучит его раз и навсегда



На выставке CES 2024 представлено необычное устройство — умная кошачья дверь с нейросетью. О ней рассказали в Yanko Design.



Главное предназначение девайса — постепенно отучить хвостатого «добытчика» приносить в ваше жилище свои трофеи в виде убитых мышей, птиц и змей. Многие кошки имеют привычку хвастаться перед хозяевами своими охотничьими успехами, но чаще всего человек не разделяет восторга питомца и предпочел бы не видеть его добычу.













Умная шторка-дверь встраивается во входную дверь дома. Она оснащена камерами с ИИ, которые распознают подошедшего кота. Если в его пасти есть что-то напоминающее убитое существо, дверь просто не откроется и питомец не попадет домой. Как только он выпустит изо рта свой трофей, нейросеть сразу же это понимает и открывает доступ в теплое жилище.







Разработчики говорят, что система распознает мертвую добычу в пасти кошки с точностью до 90% и дополнительно обучается в процессе использования. Шторкой можно управлять удаленно из приложения, на случай, если ИИ ошибся и морозит невиновного котейку на улице. А еще девайс можно «спарить» с чипом вашей кошки, чтобы посторонние хвостатые не могли войти в дом. Умная шторка-дверь встраивается во входную дверь дома. Она оснащена камерами с ИИ, которые распознают подошедшего кота. Если в его пасти есть что-то напоминающее убитое существо, дверь просто не откроется и питомец не попадет домой. Как только он выпустит изо рта свой трофей, нейросеть сразу же это понимает и открывает доступ в теплое жилище.Разработчики говорят, что система распознает мертвую добычу в пасти кошки с точностью до 90% и дополнительно обучается в процессе использования. Шторкой можно управлять удаленно из приложения, на случай, если ИИ ошибся и морозит невиновного котейку на улице. А еще девайс можно «спарить» с чипом вашей кошки, чтобы посторонние хвостатые не могли войти в дом.