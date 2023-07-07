VK Fest усилил лайнап фестиваля в Москве — к звёздному составу присоединится рэпер MACAN

Артем
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Крупнейший фестиваль страны VK Fest расширил список артистов, которые выступят на московской сцене.

15 июля среди самых популярных артистов на Синей сцене выступит хип-хоп-исполнитель и представитель новой школы русского рэпа MACAN. Артист исполнит свои хиты, которые не раз входили в топ чарта треков ВКонтакте. Гостей фестиваля ждут и другие громкие имена на музыкальной сцене — список артистов будет расширяться.

Хедлайнерами VK Fest в Москве станут ANNA ASTI и Баста — популярная певица выступит на Синей сцене 15 июля, а один из самых известных рэп-исполнителей страны порадует зрителей своим шоу 16 июля.

Ранее VK Fest объявил участников фестиваля в Москве. В список вошли HammAli & Navai, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Ramil’, Big Baby Tape, Seville (Artik & Asti), ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA и десятки других артистов. Гости фестиваля получат шанс побывать на творческих и спортивных мастер-классах или первыми увидеть технологические новинки; у всех желающих будет возможность посетить яркие фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 30 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Karna.val, Дмитрий Масленников и многие другие.

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VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в трёх городах страны. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.
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Комментарии

+108
unfailingsky
Это дерьмо нормальным людям не интересно.
час назад в 22:55
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+828
hate_u
Самый популярный вопрос — кто все эти люди ?
55 минут назад
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