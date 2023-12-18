ВКонтакте рассказала, как общались пользователи в 2023 году: самая популярная реакция в VK Мессенджере и самый массовый звонок

Участниками самого массового звонка стали 3 532 человека. Главный фанат VK Звонков в среднем созванивался 51 раз в день, провёл в VK Звонках 501 час и пользовался ими 344 дня. Пользователи VK Звонков за год стали на 11% больше времени проводить в сервисе. За этот период на 60% выросла длительность звонков с совместным просмотром: чаще всего пользователи смотрели кинопремьеры, видеомемы, лайфхаки, новые ролики от Влада А4 и свежие выпуски ЧБД.VK Мессенджер в 2023 году представил отдельное десктопное приложение для Windows, macOS и Linux и запустил в чатах анимированные реакции. С момента запуска пользователи оставили 1,6 млрд реакций на сообщения, из них 960 млн — сердце. Максимальное количество реакций в сутки составило 12,5 млн.После запуска видеосообщений в конце прошлого года собеседники записали их 1,3 млрд раз. Один из пользователей стал рекордсменом, отправив за год видеосообщений на 5 часов 40 минут. Функцию мгновенного перевода сообщений на другие языки применяли 84,4 млн раз. Число чат-ботов, которых сообщества используют для взаимодействия с пользователями, в 2023 году преодолело отметку в 520 тыс., чат-ботами пользовались 100 млн человек.Количество созданных цифровых аватаров vmoji преодолело отметку в 10 млн. Среди стикеров соцсети в 2023 году самым популярным стал персонаж из набора стикеров «Крис». Подарок, который пользователи чаще всего отправляли друг другу, — бенто-торт ко дню рождения.ВКонтакте подводит итоги года для музыки, мемов, авторской платформы и других тем. В течение декабря они будут публиковаться в специальном разделе: vk.com/2023.