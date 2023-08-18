Владелец Apple Watch рассказал, как сделать часы идеальными. Всего два изменения — и девайс не узнать

Один из владельцев Apple Watch разместил в сети развернутый пост о том, как можно сделать часы идеальными. Дискуссия развернулась на форуме MacRumors.
Пользователь форума с ником VinegarTasters рассказал, что именно ему не нравится в Apple Watch независимо от их модели. Во-первых, небольшой дисплей отбивает всякое желание им пользоваться, а во-вторых, низкая автономность очень утомляет, так как приходится заряжать часы каждые 1-2 дня.
Владелец Apple Watch предлагает следующее решение:
- Чтобы увеличить автономность, Apple должна разрешить размещать аккумулятор в ремешках. Для этого нужно всего лишь вывести контактную группу в местах креплений. Как вариант, автор предлагает разбить аккумулятор на несколько тонких «банок» и встроить их в ремешок наподобие браслета.
- Компенсировать маленькую диагональ дисплея Apple Watch пользователь предлагает проекцией. Apple должна встроить небольшой проектор внутри часов, чтобы можно было выводить картинку на стену, ладонь или любую другую поверхность. Цель — при необходимости увеличить размер изображения хотя бы до габаритов дисплея смартфона. Включить проекцию предлагается жестом или звуком. Другой вариант — беспроводная передача изображения с Apple Watch на умные солнцезащитные очки.
Мнения комментаторов в ветке обсуждения разделились. Большинство считает, что всё это излишне: заряжать часы раз в день в современном мире проще простого, а дисплей часов не предназначен для долгого взаимодействия. Но есть и те, кто согласен с автором. К слову, автономность Apple Watch действительно волнует людей, иначе вот такие браслеты не появлялись бы на свет.
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