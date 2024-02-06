Владельцы iPhone и iPad не хотят устанавливать iOS 17 и iPadOS 17. Причины очевидны

Олег

iOS 17


В сети появилась статистика относительно скорости распространения 17-х апдейтом мобильных ОС от Apple. Цифры собрали в MacRumors.

Согласно источнику, компания Apple предоставила отчет по внедрению iOS 17 и iPadOS 17 среди всех активных девайсов, новых и старых. Оказалось, что пользователи ставят «семнашку» очень неохотно: из всех активных iPhone на нее обновились всего 66%, а из iPad — и вовсе 53%. На iOS/iPadOS 16 предпочитают оставаться примерно 23% пользователей iPhone и 29% владельцев iPad.

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В какой-то степени такую грустную статистику можно объяснить тем, что iOS/iPadOS 17 «отсекли» немало старых устройств, навсегда оставив их на 16-й версии. Это iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5 — последние два девайса были довольно популярны в свое время.

Однако владельцы совместимых с iOS/iPadOS 17 устройств тоже не торопятся обновляться — таких набралось 20% пользователей iPhone и 29% пользователей iPad. Скорее всего, их удерживают серьезные проблемы с автономностью и быстродействием, которые не раз попадали в СМИ. Что и говорить: ровно год назад iOS 16 была установлена на 81% всех совместимых iPhone, что гораздо больше, чем показатели «семнашки». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+787
Eredy
И еще одна причина, это самый идиотские и ни чем не обоснованы требования Евросоюза с сторонними магазинами….
час назад в 10:29
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tellurian
+2661
tellurian
Я один из тех, кто не ставит 17. Ещё не до конца её довели до ума.
час назад в 10:40
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+850
Paspartu
Я слепо ставлю свежую прошивку, и никогда не вижу разницы
31 минуту назад
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