Власти Москвы готовы выделить 132 млн рублей, чтобы создать единый ресурс с обезличенными данными жителей Москвы. К витрине смогут подключаться внешние пользователи и госструктуры.
Согласно официальным данным, мэрия Москвы заплатит компании ООО «Программный продукт» за создание интерактивной витрины, содержащей обезличенные данные москвичей, с возможностью «подключения внешних пользователей» и обмена информацией с ними. Новый ресурс станет частью уже работающей «информационной системы управления данными в распределительной вычислительной среде», которая анализирует информацию об имуществе москвичей, вроде недвижимости и автомобилей, о счетах ЖКХ и т.д. По сути, целью проекта является упорядочить и визуализировать эти данные, упросить быстрый доступ к ним — например, в задачи исполнителя входит интегрировать интерактивные меню и интерфейсы выбора, а также систематизировать всю информацию о гражданах в удобном виде. Мэрия заверяет, что эта система анализирует и использует только обезличенные данные, и подключаться к ней смогут только органы исполнительной власти — например, судебные приставы. Однако с 2020 года экспериментальный правовой режим в столице позволяет получать информацию о жителях из таких баз не только государственным структурам, но и частным компаниям, оказывающим различные услуги.
Ранее власти Москвы уже открывали тендер на сумму 185 млн рублей, целью которого было создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. Среди прочего, в базу должны будут попасть сведения о фактических доходах и местах проживания москвичей, об их родственниках и даже домашних животных. При этом содержимое уже имеющихся столичных баз данных периодически попадает в открытый доступ — например, в декабре 2020 года в интернете оказалась информация примерно о 300 тысячах граждан, переболевших COVID-19.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: