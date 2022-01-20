Администрация президента США призвала крупные технологические компании приготовиться к возможному прекращению экспорта электроники в Россию. Об этом написали в Yahoo Finance.
Согласно источнику, новое предупреждение техно-гигантам поступило из Белого дома во время последней конференции в телефонном режиме. Два представителя Совета национальной безопасности США Питер Харрелл и Тарун Чхабра пообщались с руководителями Ассоциации полупроводниковой промышленности. Среди прочего, они приказали корпорациям быть готовыми к ограничениям поставок электроники в Россию.
Ранее подобные заявления и угрозы уже звучали со стороны США — они связаны со слухами о готовящемся нападении России на Украину. Различные анонимные источники, а также развед-учреждения США и Европы передают сообщения о том, что Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной с неизвестными целями. Американский СНБ прямо заявляет, что ситуация очень серьезная и даже чрезвычайная, а готовящееся вторжение может быть самым страшным со времен Второй мировой войны. В Совете пояснили, что администрация Байдена готовится к любым вариантам развития событий.
США готовит ряд серьезных ограничительных мер в случае нападения России на Украину. В частности, компаниям, использующим американские разработки и микрочипы, будет запрещено поставлять свои продукты в Россию — речь идет именно об электронике. Если пакет санкций будет принят, то Россия окажется в положении, схожем с Северной Кореей и Ираном.
Один из участников указанной выше конференции упомянул, что подготовка может включать в себя проверку IT-защищенности всех филиалов зарубежных компаний, которые находятся на территории РФ. Корпорации должны быть готовы к прекращению экспорта электроники в Россию в любой момент.
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Как отличить? Элементарно:
«Заголовок гуано, автор тупой»
«Вы еще про [нужное подставить] напишите, ослы»
«Автор придурок»
«Ресурс скатился аааа»
«Автор обкурился»
«Заголовок писала макака»
и так далее.
Ни один разумный человек не назовет это конструктивом :) так что продолжаем 👍
Не спешите с ответом, сейчас он как раз не нужен.