Байдён


Администрация президента США призвала крупные технологические компании приготовиться к возможному прекращению экспорта электроники в Россию. Об этом написали в Yahoo Finance.

Согласно источнику, новое предупреждение техно-гигантам поступило из Белого дома во время последней конференции в телефонном режиме. Два представителя Совета национальной безопасности США Питер Харрелл и Тарун Чхабра пообщались с руководителями Ассоциации полупроводниковой промышленности. Среди прочего, они приказали корпорациям быть готовыми к ограничениям поставок электроники в Россию.

Ранее подобные заявления и угрозы уже звучали со стороны США — они связаны со слухами о готовящемся нападении России на Украину. Различные анонимные источники, а также развед-учреждения США и Европы передают сообщения о том, что Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной с неизвестными целями. Американский СНБ прямо заявляет, что ситуация очень серьезная и даже чрезвычайная, а готовящееся вторжение может быть самым страшным со времен Второй мировой войны. В Совете пояснили, что администрация Байдена готовится к любым вариантам развития событий. 

Украина

США готовит ряд серьезных ограничительных мер в случае нападения России на Украину. В частности, компаниям, использующим американские разработки и микрочипы, будет запрещено поставлять свои продукты в Россию — речь идет именно об электронике. Если пакет санкций будет принят, то Россия окажется в положении, схожем с Северной Кореей и Ираном.

Один из участников указанной выше конференции упомянул, что подготовка может включать в себя проверку IT-защищенности всех филиалов зарубежных компаний, которые находятся на территории РФ. Корпорации должны быть готовы к прекращению экспорта электроники в Россию в любой момент. 



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Источник:

Yahoo Finance Yahoo Finance

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