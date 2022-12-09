Tesla

Восстание машин: Tesla Model Y так напугала водителя, что он разбил стекло в двери

Олег

Tesla


Британский блогер Том Экстон приобрел новенькую Tesla Model Y и спустя несколько дней испытал неприятные эмоции от своей покупки. Об этом сообщает Digital Trends.

Согласно источнику, YouTube-блогер рассказал, как его напугал собственный электромобиль Tesla, которую он купил несколько дней назад. Том рассказывает, что в четверг вечером он ехал в Лондон на новенькой Tesla, когда на мультимедийном дисплее отобразилось требование остановиться, потому что машина выключается. С зарядкой аккумулятора было всё нормально, однако блогер послушался и остановился.

В этот момент вся электрика в Tesla отключилась и машина погрузилась в сон. «Разбудить» её не получилось, как и выйти на улицу — двери оказались заблокированы, а их питание отключено. Блогер попытался воспользоваться ручкой механической разблокировки двери, но, видимо, что-то пошло не по плану, поскольку ему пришлось разбить стекло водительской двери.

Оказавшись снаружи, Том вызвал помощь и ждал её более двух часов. Еще шесть часов мастера пытались оживить автомобиль, после чего он смог наконец доехать до дома. Блогер подытожил: купите себе что угодно, кроме Tesla. 

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Источник:
Digital Trends
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