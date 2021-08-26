Google заплатила Apple $15 миллиардов за то, чтобы оставаться главным поисковиком на её устройствах. Об этом рассказали в WCCFTech.
Речь идет о возможности оставаться поисковиком, установленным «по умолчанию» из коробки в фирменном браузере Safari от Apple. Договоренность касается любых «яблочных» устройств — iPhone, iPad, Mac и т.д. В 2020-м году Google заплатила Apple $10 миллиардов только для того, чтобы пользователь, который приобрел новый девайс, открыл Safari и увидел именно её поиск. В текущем 2021 году ценник поднялся на 50% — теперь Apple получит $15 миллиардов за то же самое. Эту сумму предложила сама Google — компания боится, что её ставку «перебьет» Microsoft со своим Bing.
Сам факт того, что Google платит такие суммы только для того, чтобы оставаться поисковиком «по умолчанию», демонстрирует, насколько важны для нее пользователи устройств Apple. Данное вложение является эффективным еще и потому, что большинство владельцев смартфонов и планшетов никогда не меняют настройки по умолчанию и используют на постоянной основе именно то, что им предлагает само устройство.
Согласно источнику, в будущем у Apple могут возникнуть трудности из-за подобных платежей. Дело в том, что антимонопольная комиссия США уже интересовалась договоренностями компаний и предположила, что они таким образом устанавливают монополию на рынке на взаимовыгодных условиях. Не исключено, что в будущем Apple могут обязать предоставить выбор поисковика пользователю, впервые запускающему Safari.
Ранее мы рассказали о том, что анонимный поисковик DuckDuckGo запускает новую функцию для своих фанатов — «утка» собирается помочь им оставаться в безопасности при регистрации на сайтах и в онлайн-сервисах.
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