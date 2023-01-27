Вот на чём Apple сэкономит в iPhone 15

Инсайдер опубликовал внутренний документ Apple, который раскрывает одно из ограничений будущего iPhone 15.
Речь идет о различиях между базовым iPhone 15 и iPhone 15 Pro/Ultra. Ранее мы уже рассказывали, что Apple, скорее всего, урежет скорость порта USB-С в будущей «пятнашке», предоставив полнофункциональный разъем лишь флагманским версиям. Теперь же стало известно о еще одном ограничении.
Согласно источнику, инсайдер добыл внутренний технический чертеж будущего iPhone 15, на котором, среди прочего, изображено расположение элементов беспроводной связи. Как видно, в iPhone 15 отсутствует модуль Wi-Fi 6E, тогда как, по последним данным, в iPhone 15 Pro и Ultra его поставят.
Если все эти инсайды верны, то получается, что базовый iPhone 15 будет урезан в плане как проводной, так и беспроводной связи. Правда, стоит оговориться, что разницу между Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E заметят лишь очень продвинутые пользователи.