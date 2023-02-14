Вот зачем Apple выпустила iOS 16.3.1 и macOS 13.2.1

Вчера вечером компания Apple выпустила свежие апдейты для iPhone, iPad и Mac. Заметных изменений в них очень мало, инженеры очевидно сосредоточились на исправлении багов и ошибок.
Среди прочего журналисты MacRumors заметили одно важное изменение, ради которого стоит как можно скорее установить iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 и macOS 13.2.1. Речь идет о критической дыре в безопасности, которая была закрыта.
По данным самой Apple, в перечисленных версиях ОС была исправлена очень важная уязвимость в движке WebKit. Она позволяла вредоносным сайтам запускать любой код с повышенными привилегиями ядра. Разработчикам компании было достоверно известно о сценариях её использования злоумышленниками — то есть, дыра активно эксплуатировалась против пользователей iPhone и Mac.
После обновления ваше устройство будет максимально защищено, так что лучше не тянуть.
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