Вот зачем Apple выпустила iOS 16.3.1 и macOS 13.2.1

Олег

iOS


Вчера вечером компания Apple выпустила свежие апдейты для iPhone, iPad и Mac. Заметных изменений в них очень мало, инженеры очевидно сосредоточились на исправлении багов и ошибок.

Среди прочего журналисты MacRumors заметили одно важное изменение, ради которого стоит как можно скорее установить iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 и macOS 13.2.1. Речь идет о критической дыре в безопасности, которая была закрыта.

По данным самой Apple, в перечисленных версиях ОС была исправлена очень важная уязвимость в движке WebKit. Она позволяла вредоносным сайтам запускать любой код с повышенными привилегиями ядра. Разработчикам компании было достоверно известно о сценариях её использования злоумышленниками — то есть, дыра активно эксплуатировалась против пользователей iPhone и Mac.

После обновления ваше устройство будет максимально защищено, так что лучше не тянуть.

Ранее мы рассказали, что Xiaomi стащила для своего смартфона самую узнаваемую фишку свежих iPhone. 

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Источник:
MacRumors
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