Apple AirTag выручил хозяина спустя 4 месяца после утери. Apple может им гордиться



Смарт-метка от Apple помогла молодой паре найти свои вещи, хотя авиакомпания сначала потеряла их, а потом пожертвовала бедным. Об этом рассказали в iMore.



Согласно источнику, молодая пара — Том Уилсон и Накита Рис — летела с авиакомпанией Air Canada. Во время перегрузки багажа в Монреале их вещи затерялись. Пострадавшие более четырех месяцев «бодались» с перевозчиком, но тщетно: Air Canada не нашла багаж. Поскольку для ребят эти вещи были очень важны, они обратились в полицию.



Спустя некоторое время кто-то из участников истории догадался использовать «Локатор» для поиска вещей, поскольку среди них находился AirTag. Метку отследили, и полиция начала работать с Air Canada. Оказалось, что их багаж… отдали на благотворительность. Авиакомпания не смогла установить владельцев чемоданов и просто пожертвовала эти вещи бедным от своего имени.



К счастью, благодаря AirTag и сети «Локатора» всё обошлось: бедные не успели получить багаж Тома и Накиты, и ребята забрали его.



Стоит сказать, что в данной ситуации AirTag оказался полезен по своему прямому назначению. Сама Apple рекомендовала метку именно для того, чтобы прикрепить её к личным вещам и легко найти их с случае чего. Так и случилось: пользователи нашли свои сумки при помощи AirTag.

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