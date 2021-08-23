7 июня 2021 года Apple показала свою новую iOS 15. Во время презентации многим показалось, что система практически не обзавелась новыми фишками, а апдейт будет минорным. Однако за несколько месяцев бета-тестирования многое изменилось.В частности, разработчики и энтузиасты отыскали и разглядели в iOS 15 множество приятных новшеств. Одно из них — обновленное приложение «Погода». Apple удалось отлично его прокачать — ведь в прошлом году компания приобрела стороннее приложение Dark Sky, и, похоже, воспользовалась его фишками, чтобы развить собственный нативный софт.В этом материале мы собрали все нововведения «Погоды» в iOS.Самое заметное изменение в дизайне «Погоды» — это группировка информации по отдельным карточкам. Подобная схема используется в «Настройках» iOS. Благодаря тому, что данные теперь логично сгруппированы, они гораздо легче воспринимаются визуально. Да и в целом, это смотрится очень эстетично.Среди доступных карточек есть разделы с почасовым и посуточным прогнозом (который расширился на 10 суток вперед), карточка с качеством воздуха (не работает в РФ), направлением ветра, температурой «по ощущениям», захода и восхода солнца и множество других. На каждой из карточек информации стало больше, данные подаются нагляднее. Это очень приятный апдейт.Это совершенно новая для Apple фишка. Теперь встроенная «Погода» позволяет просматривать погодную карту осадков и температуры, а в некоторых странах — качество воздуха.Погодная карта понятным образом отображает прогноз температуры или осадков на ближайшие 12 часов. Движение циклонов или воздушных масс анимируется на экране, благодаря чему можно явно определить их направление. Чтобы переключиться между картой осадков и температурной картой, нужно нажать на значок «стопки» и выбрать необходимый пункт.Ранее для просмотра погодных карт приходилось искать и загружать сторонний — зачастую платный — софт. Теперь же всё есть прямо в iPhone «из коробки».Небольшое нововведение теперь позволяет подписаться на push-уведомление о том, что в ближайший час ожидается дождь, снег или град. К сожалению, пока что эта фишка работает только в США, Великобритании и Ирландии, но, скорее всего, однажды появится и у нас. Фишка была бы очень полезна, с учётом средних климатических условий в России.Фон приложения «Погода» и раньше был анимированным, но теперь красочных сценариев стало больше. Со временем пользователь может ориентироваться в погоде, даже бегло взглянув на экран — анимированные фоны, подбирающиеся системой автоматически, помогут ему в этом.Приложение «Погода» в iOS 15 получила очень достойный апдейт впервые за несколько лет. Остается всего один вопрос: Apple, когда же «Погода» появится на iPad?