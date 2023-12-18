Вскрылась «темная сторона» iOS-приложений — они ничем не лучше Android-версий

Олег

iPhone


В сети распространяется заявление, что iOS позволяет получать записи голосов пользователей и использовать их для продажи рекламы. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, всё началось с небольшого информационного блока на странице маркетинговой компании CMG Local Solution, который теперь удален. Там говорилось, что бренд развивает собственную технологию сбора данных об интересах пользователей смартфонов с помощью обработки записей их разговоров.

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Компания утверждает, что «технология находится на стадии отладки», но уже может идентифицировать отдельных людей по их разговорам в реальном времени. Поскольку приложения всё чаще получают доступ к микрофону, они могут использовать это для «шпионских» записей. Впоследствии собранные данные используются для продажи разработчикам и таргетинга рекламы, отображаемой тому или иному пользователю смартфона.

Компания Apple уже прокомментировала эту информацию. Она заявила, что использование микрофона описанным образом является «явным нарушением правил App Store», а значит повлечет удаление приложения из магазина. Кроме того, Apple напомнила, что в iOS предусмотрены механизмы получения «явного согласия» на доступ к микрофону, камере и другим компонентам. А еще в верхней части дисплея отображается цветная точка, когда тот или иной модуль используется приложениями.

Обычно Android-приложения считаются главным источником утечек и слежки за пользователями. Похоже, что это не так, и на iOS есть способы обойти защиту от Apple. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

SithV
+1610
SithV
Ну ведь опять же клик бэйт. Нет в иЛС механизмов обхода, есть тупые юзеры и социальная инженерия. Тем на кого это работает и жмет на ОК на всех поп-апах, защищать в телефонах обычно и нечего, они сами сливают все в соц. сети. Те же кого приватность волнует знают все возможные угрозы и механики защиты от дурака встроенные в ос. А с появлением точек в статус баре и ассоциации их с приложениями вопроса того на чьей стороне Эпл вообще не возникает!
7 минут назад
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