Вскрыта важнейшая подробность о замене Android от Huawei



Компания Huawei прокомментировала информацию о новой версии HarmonyOS. Информацию опубликовали в Phone Arena.



Ранее многие СМИ



Компания Huawei прокомментировала информацию о новой версии HarmonyOS. Информацию опубликовали в Phone Arena.Ранее многие СМИ писали о релизе HarmonyOS Next — операционной системе от Huawei, которая лишится поддержки Android-приложений. Ожидалось, что новая ОС будет предустанавливаться на все будущие смартфона бренда. Теперь стало известно, что это не так.



Согласно источнику, Huawei прокомментировала слухи о своей ОС. Оказывается, HarmonyOS Next не будет устанавливаться на смартфоны, предназначенные для других стран. Если вы покупаете глобальную версию, то найдете там обычную EMUI OS, основанную на Android AOSP — с поддержкой Android-приложений и APK-файлов.



Судя по заявлению Huawei, компания «продолжит расширять поддержку разработчиков по всему миру». Это может означать, что однажды мы всё-таки сможем попробовать полноценную HarmonyOS Next. Возможно, умельцы смогут установить эту ОС на глобальную версию смартфонов Huawei с помощью кастомных ядер и root.