Вскрыта важнейшая подробность о замене Android от Huawei

Олег

Huawei


Компания Huawei прокомментировала информацию о новой версии HarmonyOS. Информацию опубликовали в Phone Arena.

Ранее многие СМИ писали о релизе HarmonyOS Next — операционной системе от Huawei, которая лишится поддержки Android-приложений. Ожидалось, что новая ОС будет предустанавливаться на все будущие смартфона бренда. Теперь стало известно, что это не так.

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Согласно источнику, Huawei прокомментировала слухи о своей ОС. Оказывается, HarmonyOS Next не будет устанавливаться на смартфоны, предназначенные для других стран. Если вы покупаете глобальную версию, то найдете там обычную EMUI OS, основанную на Android AOSP — с поддержкой Android-приложений и APK-файлов.

Судя по заявлению Huawei, компания «продолжит расширять поддержку разработчиков по всему миру». Это может означать, что однажды мы всё-таки сможем попробовать полноценную HarmonyOS Next. Возможно, умельцы смогут установить эту ОС на глобальную версию смартфонов Huawei с помощью кастомных ядер и root. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Dmitriy
+788
Dmitriy
С кастомами у хуавеев все плохо ныне, загрузчик закрыт.
Гармонь их по жизни была сугубо для Китая, и была и будет на AOSP, иначе софта не будет для нее.
Так что ничего не менялось и не изменится.
Вчера в 20:14
#
shah777111
+300
shah777111
По-моему уже была эта новость, нет?
Вчера в 22:05
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+4328
Gabriel
Хармони делается как единая для всей экосистемы Хуавей ( телефоны, планшеты, телевизоры, автомобили, умный дом и бог знает ещё что) . Свой магазин приложений.
Вчера в 22:43
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