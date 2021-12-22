Инсайдеры поделились свежими подробностями о будущих фирменных SoC от Apple — мобильном A16 и настольном M2. Об этом написали в азиатском издании MyDrivers.
Согласно источнику, в 2022 году Apple выпустит аж две версии чипа A16. Оба будут иметь 4-нм техпроцесс по шесть ядер, но будут отличаться графической производительностью — нечто подобное мы видим сейчас в линейке Silicon M. Все устройства с чипом А16 получат модуль 5G, так как он встроен прямо в SoC. Оперативная память будет работать по стандарту LPDDR5. Версия встроенного Wi-Fi — 6E. Чип Apple A16 получит линейка iPhone 14 в следующем году.
Что касается Apple Silicon M2, то здесь подробностей чуть больше. Сообщается, что серия M2 заменит все текущие модели чипов Silicon — M1, M1 Pro и M1 Max. Первый Mac под управлением базового M2 появится во второй половине 2022 года — возможно, это будет кардинально переработанный MacBook Air, который избавится от приставки Air и станет просто MacBook-ом. Чипы M2 Pro и M2 Max выйдут в первой половине 2023 года вместе с новыми MacBook Pro и, возможно, iMac Pro. Все процессоры серии M2 будут выполнены по 4-нм техпроцессу, и будут различаться количеством графических ядер.
В будущем чипы Silicon M планируют обновлять каждые 18 месяцев — то есть, все последующие модели Mac будут выходить раз в полтора года. Ожидается, что Silicon M3 будет изготовлен по 3-нм техпроцессу.
Инсайдеры сообщают, что разработка линейки M2 близится к завершению — это значит, что Apple без труда выпустит обновленные Mac именно тогда, когда захочет, и кризис не станет помехой для её планов.
Ранее я рассказал о своем опыте перехода с Intel Mac на базовый MacBook Air с чипом M1. Ощущения весьма неоднозначные!
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
iPhone 13 получит чип А16. Ничего странного не замечаете?
"Чип Apple A16 получит линейка iPhone 13 в следующем году. "