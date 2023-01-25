ВТБ будет рассылать уведомления от государственных органов





Клиенты ВТБ и пользователи приложения «ВТБ Онлайн» смогут получать бесплатные уведомления от государственных органов и ведомств. Это позволит им быстрее реагировать — например, вовремя оплачивать штрафы и прочие задолженности.



На первом этапе в «ВТБ Онлайн» будут интегрированы уведомления от Социального фонда России, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Пользователи будут получать оповещения от этих организаций с помощью пушей и SMS.



Ежемесячно от различных государственных структур россиянам приходит более 155 млн уведомлений на Госуслугах. Не все успевают отследить их получение и вовремя внести нужные платежи, в результате могут начисляться пени за просрочку. Новый сервис поможет клиентам избежать таких случаев и позволит своевременно получать информацию в «едином окне».



Изначально это нововведение появится в приложении «ВТБ Онлайн» для Android. Тестирование начнётся в ближайшую неделю, а запуск сервиса в массы запланирован на март текущего года.

