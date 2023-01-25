ВТБ будет рассылать уведомления от государственных органов

Александр



Клиенты ВТБ и пользователи приложения «ВТБ Онлайн» смогут получать бесплатные уведомления от государственных органов и ведомств. Это позволит им быстрее реагировать — например, вовремя оплачивать штрафы и прочие задолженности.

На первом этапе в «ВТБ Онлайн» будут интегрированы уведомления от Социального фонда России, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Пользователи будут получать оповещения от этих организаций с помощью пушей и SMS.

Ежемесячно от различных государственных структур россиянам приходит более 155 млн уведомлений на Госуслугах. Не все успевают отследить их получение и вовремя внести нужные платежи, в результате могут начисляться пени за просрочку. Новый сервис поможет клиентам избежать таких случаев и позволит своевременно получать информацию в «едином окне».

Изначально это нововведение появится в приложении «ВТБ Онлайн» для Android. Тестирование начнётся в ближайшую неделю, а запуск сервиса в массы запланирован на март текущего года.

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Комментарии

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Iguides продолжает пробивать дно. За коммент в телеге, что Кузнецов не только не проверяет то о чем пишет, но и так же в наглую рекламирует Сяоми используя вранье в статье, меня в этой самой телеге забанили. Авторы и админы, так-то мне пофиг. Но вы там совсем офонарели?
час назад в 23:58
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